Vitória de Santo Antão promove feira de artesanato com temática carnavalesca

Nos próximos dois finais de semana, a Prefeitura de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata, realiza feira de artesanato com temática carnavalesca. A programação acontece na calçada do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória (IHGV), de 09 a 11 e de 13 a 15 de fevereiro.

A feira é gratuita, com horário das 8h às 17h, mas haverá visitação ao Museu do Carnaval, no próprio instituto, com entrada custando R$ 5,00. O IHGV fica na Rua Imperial, no bairro Matriz, número 187.



“A feira vem pra evidenciar o trabalho dos artesãos de nosso município, com uma temática bem específica. Aproveitamos a chance também para colocar em prática essa parceria com o Instituto Histórico, que cobrará uma taxa simbólica para acessar ao museu carnavalesco”, salientou Demétrius Lisboa, secretário de Cultura, Turismo e Economia Criativa.

