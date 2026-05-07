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Viúva de fundador do OnlyFans assume controle da plataforma após morte de empresário, diz Forbes

Yekaterina Chudnovsky, de 42 anos, agora detém pelo menos 75% das ações da empresa

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OnlyfansOnlyfans - Foto: Divulgação

Após a morte do bilionário Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans e controlador da Fenix International, empresa-mãe da plataforma, a viúva do empresário, Yekaterina Chudnovsky, assumirá o comando da empresa, publicou a Forbes nesta quinta-feira.

Chudnovsky, de 42 anos, era casada com Radvinsky desde 2006. Ela passa a deter pelo menos 75% das ações e dos direitos de voto da Fenix International, além de poder de nomear e destituir a maioria dos integrantes do conselho da companhia.

Antes de morrer em decorrência de um câncer terminal em março deste ano, Radvinsky tentava concluir uma operação envolvendo a venda do negócio ou de uma participação relevante da empresa. Com faturamento estimado em cerca de US$ 1,4 bilhão em 2024, segundo registros corporativos do Reino Unido, o OnlyFans vinha ampliando sua atuação além do conteúdo adulto, investindo em segmentos como esportes, música e comédia para atrair investidores tradicionais.

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Criado em 2016, o OnlyFans foi adquirido por Radvinsky em 2018. Sob o comando do empresário, a plataforma se transformou em um fenômeno global ao permitir que criadores monetizassem diretamente seus conteúdos por meio de assinaturas. O crescimento acelerado durante a pandemia consolidou o site como um dos principais negócios da chamada economia dos criadores.

Os números do grupo ajudam a dimensionar a fortuna construída pelo empresário. Apenas em 2024, Radvinsky recebeu cerca de US$ 701 milhões em dividendos da companhia, segundo documentos financeiros. Entre 2021 e o início de 2025, os dividendos acumulados chegaram a US$ 1,8 bilhão. No último ano, usuários gastaram aproximadamente US$ 7,2 bilhões dentro da plataforma.

A Forbes estimava a fortuna de Radvinsky em US$ 4,7 bilhões no momento de sua morte. Grande parte do patrimônio estava ligada à participação na Fenix International, adquirida por ele em 2018 por cerca de US$ 30 milhões.

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