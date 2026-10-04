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Lito Sousa Viúva de Lito Sousa fala sobre dificuldade em retomar rotina dias após a morte do influenciador Mila Seidl afirmou que voltar ao cotidiano sem o influenciador será difícil e disse que pretende preservar os sonhos e projetos deixados por ele

Dias após a morte de Lito Sousa, Mila Seidl publicou uma homenagem ao marido e falou sobre a dificuldade de retomar a rotina sem a presença dele.

O influenciador morreu na quinta-feira, após meses de tratamento contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma doença neurodegenerativa rara. O casal tem um filho, Malone, de 7 anos.

Na publicação, acompanhada de uma foto dos dois juntos, Mila disse que sente a falta do marido e questionou como conseguiria voltar ao cotidiano sem ele. Ela afirmou que pretende seguir em frente pelo filho e preservar o legado, os sonhos e a missão de Lito.

"Quando as lembranças viram o nosso bem mais valioso. Estou sentindo muito a sua falta... Amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal - rotina. Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender? Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim. Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero, é que você sinta orgulho de mim. Ich liebe dich", escreveu.

Por que Malone não foi ao velório

O filho do casal não participou do velório, realizado na sexta-feira, no Campo de Marte, em São Paulo. Segundo Mila, Malone decidiu não ir à cerimônia, e ela considerou a escolha positiva para preservar a imagem que o menino tinha do pai e evitar que os últimos momentos da doença fossem associados a Lito.

"Não, o Malone não vai ao velório. Ele não quis e eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse outra imagem", disse Mila antes da cerimônia.

O velório foi aberto ao público, mas a viúva pediu que não fossem feitas fotografias da cerimônia nem do corpo. A família havia evitado divulgar imagens de Lito durante a fase final da doença.

Mila contou ainda que Lito chegou a conversar com o filho sobre a possibilidade de morrer depois de receber o diagnóstico. O piloto também deixou vídeos gravados para que Malone possa assistir em aniversários futuros.

Despedida no Campo de Marte

A cerimônia aconteceu em um espaço ligado à aviação, área que marcou a trajetória de Lito. Após o velório, Mila agradeceu à Força Aérea Brasileira pelo local cedido e disse que o marido havia manifestado o desejo de ter uma despedida próxima dos aviões.

— O Lito teve oportunidade de fazer algumas declarações de vontade, e essa era delas. Ele queria uma despedida perto daquilo que ele ama, que é aviação, que são os aviões. E esse aqui é um ambiente que ele amou muito. Apesar de ter trabalhado na United Airlines por muitos anos, e em outas empresas privadas, ele teve a formação inicial na Força Aérea — disse.

Mila também agradeceu aos fãs que foram à cerimônia e explicou que havia se afastado nos últimos dias para cuidar do marido. Ela descreveu o período final da doença como especialmente difícil.

— Foram dias muito difíceis. Todo mundo conseguiu já pesquisar um pouco sobre a doença, mas ela não é nem de longe o que se lê sobre ela. É uma doença avassaladora, que em dias todo o cenário muda — afirmou.

Continuidade dos projetos

Mila, que era empresária e sócia de Lito, afirmou que pretende manter os sites e cursos promovidos pelo marido. Para ela, a principal dificuldade será dar continuidade ao trabalho sem a presença dele como criador de conteúdo.

— Esse legado não acaba — afirmou: — O que mais nos preocupa é como fazer isso sem ele como criador de conteúdo. Existem vários criadores de conteúdo, mas o que fazia o Lito ser único era o carisma dele. E isso é algo que a gente não consegue aprender, porque era dele.

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