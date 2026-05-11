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massacre Viúva processa OpenAI, do ChatGPT, por bot ter ajudado em massacre que matou seu marido O processo foi apresentado depois que autoridades estaduais revelaram que o ChatGPT forneceu ao atirador dados específicos. As autoridades afirmam que ele também foi informado sobre como atrair atenção da mídia

A viúva de um homem morto no tiroteio em massa ocorrido no ano passado na Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, está processando a OpenAI, criadora do ChatGPT, responsabilizando o chatbot de inteligência artificial da empresa por ter fornecido orientações sobre o crime.

O processo foi apresentado depois que autoridades estaduais revelaram que o ChatGPT forneceu ao atirador dados específicos. As autoridades afirmam que ele também foi informado sobre como atrair atenção da mídia.

"A OpenAI sabia que isso aconteceria. Já aconteceu antes e era apenas uma questão de tempo até acontecer de novo", disse Vandana Joshi, cujo marido, Tiru Chabba, foi uma das duas pessoas mortas, em comunicado divulgado nesta segunda-feira (11).

A OpenAI negou qualquer irregularidade "neste crime terrível".

"Neste caso, o ChatGPT forneceu respostas factuais a perguntas com informações que poderiam ser encontradas amplamente em fontes públicas na internet, e não incentivou nem promoveu atividade ilegal ou prejudicial", afirmou o porta-voz da OpenAI, Drew Pusateri, em um e-mail enviado à agência de notícias Associated Press.

Outras seis pessoas também ficaram feridas no tiroteio ocorrido em abril de 2025, em Tallahassee, quando o atirador entrou e saiu de prédios e áreas verdes do campus enquanto disparava uma arma de fogo. O ataque ocorreu em um dia útil, pouco antes do horário de almoço, perto do Student Union da universidade, que abriga restaurantes e lojas. O processo afirma que o suspeito do crime perguntou ao ChatGPT quais eram os horários de maior movimento no local.

A ação, protocolada no domingo (10) em um tribunal federal, afirma que a OpenAI deveria ter criado o ChatGPT com mecanismos de segurança capazes de alertar alguém de que a polícia poderia precisar investigar "para impedir um plano específico de dano iminente ao público".

Separadamente, em abril, o procurador-geral da Flórida afirmou que havia uma rara investigação criminal envolvendo o ChatGPT para apurar se a ferramenta de IA ofereceu orientações ao atirador.

O autor do massacre se declarou inocente de duas acusações de homicídio em primeiro grau e várias acusações de tentativa de homicídio. Os promotores pretendem pedir a pena de morte.

Quem eram as vítimas

Tiru Chabba era um pai de dois filhos, de 45 anos, de Greenville na Carolina do Sul, e vice-presidente regional da fornecedora de serviços alimentícios Aramark Collegiate Hospitality. O outro homem morto, Robert Morales, de 57 anos, era coordenador de alimentação no campus da universidade.

"A OpenAI colocou seus lucros acima da nossa segurança, e isso matou meu marido. Eles precisam ser responsabilizados antes que outra família passe por isso", disse Vandana em comunicado divulgado por seu advogado.

A OpenAI está atualmente avaliada em US$ 852 bilhões.

Diversos processos têm buscado indenizações de empresas de IA e tecnologia devido à influência de chatbots e redes sociais sobre a saúde mental de pessoas próximas.

Em março, um júri em Los Angeles considerou tanto a Meta quanto o YouTube responsáveis por danos causados a crianças que utilizavam seus serviços. No Novo México, um júri determinou que a Meta prejudicou conscientemente a saúde mental de crianças e ocultou o que sabia sobre exploração sexual infantil em suas plataformas.

Este texto foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.



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