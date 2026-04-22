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Crítica Viúvo de Isabel Veloso, Lucas Borbas rebate acusações de traição "O silêncio fala muito e eu sei. A Isabel me ensinou muito sobre isso, mas eu cansei de ficar calado", diz Borbas no começo do vídeo

Lucas Borbas, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, que morreu em janeiro passado, vítima de um câncer, usou suas redes sociais para rebater as críticas e ataques que tem recebido desde o falecimento da parceira. Após anunciar um novo relacionamento em abril, o empresário foi alvo de comentários de seguidores e de familiares de Isabel, com perfis nas redes sociais acusando-o de trair a esposa em meio ao seu tratamento.

"O silêncio fala muito e eu sei. A Isabel me ensinou muito sobre isso, mas eu cansei de ficar calado", diz Borbas no começo do vídeo. O empresário ainda inseriu um trecho da homenagem do apresentador Tadeu Schmidt ao irmão, Oscar, morto no último dia 17, para tentar explicar sua rotina em meio ao luto.

"O luto não gera emprego, o luto não espera obrigações, o luto não espera a dor diminuir. Ele não espera a gente trocar a fralda dos nossos filhos. Eu jamais iria querer que a Isabel me deixasse tão cedo, mas ela me preparou para isso. As pessoas esquecem o fato que eu e a Isabel éramos um casal e que, por muitas vezes, a sós, a gente falava sobre coisas que as pessoas não precisariam entender. E muitas vezes era sobre o que eu iria fazer da minha vida depois disso. Sobre como seria viver, sobre eu aproveitar a vida como deve ser aproveitada, conhecer pessoas, amar o meu filho e viver de forma certa. Sem julgamento e sem críticas."

Borbas deixou claro que a empresa Bel Essentia, lançada após a morte da influenciadora, foi planejada e registrada por ela meses antes de sua morte, como uma forma de deixar um legado para o filho do casal, Arthur. "Essa marca era o desejo dela e agora é uma homenagem minha e do meu filho para ela."

Lucas Borbas se manifesta após críticas da família de Isabel Veloso. Veja: pic.twitter.com/i5ZJbMt9U8 — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 21, 2026

Sobre seu relacionamento e as teorias de traição, baseadas em curtidas em fotos antigas da nova namorada, ele disse: "Eu posso entrar no perfil de qualquer um hoje, curtir fotos lá de 2015 e [isso será] usado como fofoca. A intenção de denegrir a minha imagem e a história que eu tive com a Isabel é muito clara. O que eu faço hoje não invalida o que eu fiz antes por ela."

O empresário também justificou a forma como as cinzas de Isabel foram espalhadas, reforçando que atendeu aos desejos da esposa. "Ela queria que eu as jogasse no rio, onde as cinzas do avô dela foram jogadas. Ela não disse 'fica um pouco para você, dê um pouco para o pai, dê um pouco para os familiares'. Não. Ela queria que eu fizesse isso. Estou errado em fazer exatamente o que a Isabel pediu?", questionou.

Sobre o uso das joias que lhe foram presenteadas pela influenciadora, Borbas afirmou que não pretende usá-las, e sim deixá-las como presente para o filho dos dois. "Evito usar para não desgastar, não perder e não ser roubado. Ele vai ser lembrado da mãe. Não tem por que eu dar isso agora - ele é um bebê."

Afastamento da família Veloso

Em outro trecho do vídeo, Borbas explica também que não está impedindo a família de Isabel de ver Arthur. "Com tudo o que está acontecendo (polêmicas públicas), a gente tem um ambiente inadequado para o meu filho. E apesar de tudo isso, tenho deixado todos verem o Arthur, inclusive um fim de semana inteiro Bondade e cuidado para o meu filho não é fraqueza. (Quero) criar um ambiente de paz é um respeito ao Arthur e à memória da Isabel."

Borbas concluiu pedindo para que seus críticos "deixem a Isabel descansar", afirmando que a influenciadora não gostaria de ver seus fãs fazendo "um mal através do nome dela".

Quem foi Isabel Veloso?

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, aos 15 anos, e passou a compartilhar sua rotina de tratamentos nas redes sociais, incluindo processos quimioterapia e transplante de medula óssea e um eventual período de remissão. Aos 17, ela começou a namorar Lucas Borbas, então com 25 anos, com quem se casou em 2024, mesmo ano em que recebeu o diagnóstico do retorno terminal da doença. O casal teve um filho, Arthur, nascido em dezembro daquele ano.

Entre 2024 e 2026, Isabel vinha compartilhando sua rotina de tratamentos paliativos, reflexões sobre vida e fé e as dificuldades de engravidar em meio à luta contra a doença. A influenciadora morreu em janeiro de 2026, aos 19 anos.

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