Carnaval 2023 Viva a Guararapes de Carnaval agita foliões no Recife; confira programação e esquema de ônibus Aulão de frevo e confecção de máscaras e adereços de Carnaval são algumas das atividades do evento

No clima de folia, o Centro do Recife, recebe, neste domingo (5), a primeira edição do ano do Viva a Guararapes. O evento na avenida Guararapes, acostumada a ser o ápice dos desfiles de Carnaval, tem programação gratuita ofertada das 9h às 17h.

Entre as atividades, confecção de máscaras e adereços de Carnaval e aulão de frevo, além de orquestras e shows no ritmo da folia de Momo [veja a programação completa no final do texto].

A novidade desta edição do Viva é o Polo Carnavalesco, que traz apresentações de passistas de frevo, cabine fotográfica carnavalesca para registrar os momentos de folia, oficina de adereço de Carnaval, de turbante e orquestras de frevo.

O Polo Cultural e Artístico tem atrações carnavalescas como o Afoxé Oyá Alaxé, Boi Treloso, Bloco Turma do Saberé, Bloco Pierrot de São José, Cibely do Cavaco e Getúlio Cavalcanti, cantor e compositor de inúmeros sucessos musicais carnavalescos.

Para a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, a primeira edição do Viva 2023 é especial.

“Depois de dois anos sem a alegria dos foliões nas ruas por conta da pandemia de Covid-19, o evento comemora a volta desta festa popular e também os encontros, os abraços. Quem comparecer no domingo tem garantia de muita animação”, diz ela.

O público tem como outra opção de atividades a Ciclofaixa Móvel, com expansão até o Pátio de São Pedro, das 7h às 16h.

Outra atração especial é o trenzinho Maria Fumaça, que parte da avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Recife, com destino à Praça da Independência, às margens da avenida Guararapes. O tíquete custa R$ 10 para viagem de ida e volta.

Estacionamento

Motoristas que vão de carro para o Centropodem estacionar no terreno do edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van, fazendo o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Praça da Indendência.

Outra opção são vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, Palma e avenida Dantas Barretos.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) fecharão a avenida Guararapes para o tráfego de ônibus e táxis a partir das 18h do sábado (4), quando começará a instalação da infraestrutura do evento.

Programação

Serviços

Ciclofaixa Móvel com expansão até o pátio de São Pedro: 07h às 16h

Trenzinho Viva Guararapes: 09h às 17h

Serviço de Van (Prefeitura/Bairro do Recife e Praça do Diário): 09h às 17h

Olha! Recife: tour “Poetas do Carnaval”, que será acompanhado de atores 10h/14h (Ponto de Encontro Av Guararapes)

CAT – Centro de Atendimento ao Evento: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Ciclo Frevo: Avenida Guararapes - 11h às 13h

Bike Anjo: Avenida Guararapes - 09h às 17h



Polo Infantil

Recreação: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Pula Pula: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Infláveis: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Cama Elástica: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Oficinas de Máscara e Pintura: Avenida Guararapes - 10h às 11h / 14h às 15h

Casa das Asas: Avenida Guararapes - 09h às 17h



Palco Esportivo

Aulão de Frevo com Surama Nascimento e Convidados: Avenida Guararapes - 09h às 12h

Aulão de Zumba Bomba Cultura: Avenida Guararapes - 12h às 13h

Unibradance: Avenida Guararapes - 13h às 13:40h

Orquestra de Big Frevo: Avenida Guararapes –14h às 15h

Gabi do Carmo: Avenida Guararapes –16h às 17h

Polo Carnavalesco

Passistas de Frevo: Avenida Guararapes – 10h às 11h e 16h às 17h

Cabine Fotográfica Carnavalesca: Avenida Guararapes -10h às 11h e 15h às 16h

Oficina de Adereço de Carnaval: Avenida Guararapes - 11h às 12h / 15h às 16h

Oficina de Turbante: Secretaria da Mulher - Avenida Guararapes - 09h às 17h

Orquestra de Frevo: Avenida Guararapes – 09h30 às 10h30/15h às 16h



Polo Esportivo

Basquete de Rua: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Vôlei de Rua: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Futsal: Avenida Guararapes - 09h às 17h

Patinação: Avenida Guararapes - 09h às 17h



Polo Pet

Adoção de Animais (ONG Prefiro Bicho): Avenida Guararapes - 09h às 17h



Polo Serviço

Unibra Social: Avenida Guararapes- 10h às 16h

Oficina de Turbante: Secretaria da Mulher - Avenida Guararapes - 09h às 17h



Polo Sebo

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 09h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 09h às 17h

Dj Indigo: Praça do Sebo - 12h às 17h

Polo Cultural e Artístico

Sayuri Heiwa Drag (Mestre de Cerimônia): Avenida Guararapes - 09h às 17h

Afoxé Oyá Alaxé: Avenida Guararapes - 09h às 10h

Boi Treloso: Avenida Guararapes – 10:20h às 11:20h

Bloco Turma do Saberé: Avenida Guararapes – 11:40h às 12:40h

Bloco Pierrot de São José: Avenida Guararapes – 13h às 14h

Cibely do Cavaco: Avenida Guararapes – 14:20h às 15:20h

Getulio Cavalcanti: Avenida Guararapes -15:40h às 17h



Polo Gastronômico

Food Trucks:(Rota do Marujo e My Burguer) Avenida Guararapes - das 09h às 17h

Barracas (Ed Burguer, Dossi Gosto, Espetinho da Ceça, Um Pingo Doce): Avenida Guararaes - das 09h às 17h

Cervejas Artesanais (Debron Bier, David Drinks, Ekaut): Avenida Guararapes - das 09h às 17h

Polo Economia Criativa

Feira Bora Bora Arte de Fazer: Avenida Guararapes - das 09h às 17h

Esquema de ônibus

O Grande Recife desvia temporariamente as linhas que circulam pela avenida Guararapes, no Centro do Recife, que será interditada para realização da edição de fevereiro do “Viva a Guararapes”.

Os desvios no tráfego da via começam a partir das 14h deste sábado (4) para a montagem dos equipamentos do evento.

Os usuários do transporte coletivo que circulam pela área devem ficar atentos aos pontos de embarque e desembarque de suas linhas. Confira abaixo o esquema de desvios:

Primeira etapa das interdições partir das 14h do sábado (4):

Mudanças de parada de ônibus

Sentido Subúrbio / Cidade

A linha 516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE) deixará de atender à parada seletiva nº 180329, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passará a atender à parada seletiva nº 180327, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente à Rua da Palma

As linhas 313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) e 315 – BONGI deixarão de atender à parada seletiva nº 180330, na pista secundária (local) da Av. Guararapes e passarão a atender à parada seletiva nº 180328, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente ao nº 233 (Monte Carlo).

Sentido Cidade / Subúrbio

A linha 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA) deixará de atender à parada seletiva nº 180296, na pista secundária (local) da Av. Guararapes, e passará a atender à parada seletiva nº 180298, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente aos Correios

A linha 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE) deixará de atender à parada seletiva nº 180297, na pista secundária (local) da Av. Guararapes, e passará a atender à parada seletiva nº 180299, que fica ao lado, sendo que no canteiro central da pista principal, em frente aos Correios

Segunda etapa das interdições partir das 18h do sábado (4):

Linhas

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

1981 – TI RIO DOCE / (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário normal:……AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO….

Desvio:……AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO.…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO): PED 180330 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linhas: 321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) e 324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA): PED 180331 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linhas: 341 – CURADO I e 346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA): PED 180217 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Opções: PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linha: 1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA): PED 180216 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste) e PED 180296 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linha: 1981 – TI RIO DOCE (CONDE DA BOA VISTA): PED 180334 na Av. Guararapes

Opções: PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linhas:

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Itinerário normal:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO….

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO): PED 180328, na Av. Guararapes.

Opções: PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco; PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal; PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linha: 645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE): PED 180221, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste) e PED 180297 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho; PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal; PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander e o PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linha:

117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ)

Sentido: TI Recife / Shopping Center Tacaruna

Itinerário normal nos domingos:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ): PED 180288 na Rua Primeiro de Março e PED 180327 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Sentido: Shopping Center Tacaruna / TI Recife

Itinerário normal nos domingos:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO…..

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO…..

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 117 – CIRCULAR (PREFEITURA / CABUGÁ): PED 180327 na Av. Guararapes e PED 180221, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho; PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal e PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander

Linha:

516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE)

Itinerário normal:…AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, PONTE BUARQUE DE MACEDO, CAIS DO APOLO, PONTE CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Desvio:…AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, PONTE BUARQUE DE MACEDO, CAIS DO APOLO, PONTE CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Itinerário no DOMINGO:…AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, PONTE BUARQUE DE MACEDO, CAIS DO APOLO, CAIS DA ALFÂNDEGA, PONTE 12 DE SETEMBRO (ANTIGA PONTE GIRATÓRIA), CAIS DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 516 – CASA AMARELA (NOVA TORRE): PED 180329 na Av. Guararapes e PED 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho; PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal; PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander; PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linha:

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

Itinerário normal:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA, RUA DO RIACHUELO….

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA, RUA DO RIACHUELO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ): PED 180133 na Rua do Sol, PED 180334 na Av. Guararapes e PED 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal, PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander, PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA)

071 – CANDEIAS

101 – CIRCULAR (CONDE DA BOA VISTA / RUA DO SOL)

121 – VILA DA SUDENE

532 – CASA AMARELA (CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

722 – CAMPINA DO BARRETO

741 – DOIS UNIDOS

742 – LINHA DO TIRO

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Itinerário normal:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO….

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linhas: 101 – CIRCULAR (CONDE DA BOA VISTA / RUA DO SOL), 611 – ALTO JOSÉ DO PINHO, 621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE) e 622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ): PED 180288 na Rua Primeiro de Março e PED 180299 na Av. Guararapes

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas: 532 – CASA AMARELA (CABUGÁ), 623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS) e 624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA): PED 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas: 014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) e 071 – CANDEIAS: PED 180289 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas: 121 – VILA DA SUDENE e 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA): PED 180290 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas: 722 – CAMPINA DO BARRETO e 860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE): PED 180293 na Av. Guararapes

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas: 741 – DOIS UNIDOS e 742 – LINHA DO TIRO: PED 180294 na Av. Guararapes

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linhas:

513 – CÓRREGO DA AREIA

711 – ALTO DO PASCOAL

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS

741 – DOIS UNIDOS – Via Prefeitura / Pombal

746 – ALTO DO CAPITÃO

Itinerário normal:….CAIS DO APOLO, PONTE CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA.…

Desvio:….CAIS DO APOLO, PONTE MAURÍCIO DE NASSAU, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA….

Itinerário no DOMINGO:….CAIS DO APOLO, CAIS DA ALFÂNDEGA, PONTE 12 DE SETEMBRO (ANTIGA PONTE GIRATÓRIA), CAIS DE SANTA RITA, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 513 – CÓRREGO DA AREIA: PED 180288 na Rua Primeiro de Março

Opções: PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas: 711 – ALTO DO PASCOAL, 741 – DOIS UNIDOS – Via Prefeitura / Pombal e 746 – ALTO DO CAPITÃO: PED 180294, na Av. Guararapes

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador e PED 180138, na Rua do Sol, defronte à Procuradoria Geral do Estado

Linhas: 723 – CAJUEIRO e 724 – CHÃO DE ESTRELAS: PED 180293, na Av. Guararapes

Opções: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

712 – ALTO SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

Itinerário normal:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE): PED 180288 na Rua Primeiro de Março e PED 180298 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas: 712 – ALTO SANTA TEREZINHA e 713 – BOMBA DO HEMETÉRIO: PED 180294 na Av. Guararapes

Opção: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linha: 743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS): PED 18029 na Av. Guararapes

Opção: PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linha:

414 – TORRE

Itinerário normal:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Desvio:…..AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 414 – TORRE: PED 180288 na Rua Primeiro de Março e PED 180299 na Av. Guararapes.

Opções: PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho; PED 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal, PED, PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander, PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander e PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Linhas:

061 – PIEDADE

243 – VILA DOIS CARNEIROS – Via Cais de Santa Rita

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

1921 – OURO PRETO (JATOBÁ I)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Itinerário normal:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO….

Desvio:….AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linhas: 612 – MORRO DA CONCEIÇÃO e 642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO): PED 180299 na Av. Guararapes

Opção: PED 180138, na Rua do Sol, lado oposto à Procuradoria Geral do Estado

Obs: as linhas 061, 243, 524, 822, 1921 e 1993 não deixarão de atender parada de ônibus

Linha:

212 – JARDIM SÃO PAULO

Itinerário normal:…AV. MARTINS DE BARROS, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. DANTAS BARRETO.…

Obs: no sábado este itinerário normal não se altera, ou seja, será o mesmo percurso o dia todo.

Itinerário no DOMINGO:…AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), AV. DANTAS BARRETO.…

Linha: 212 JARDIM SÃO PAULO: PED 180288 na Rua Primeiro de Março

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Opção: PED 180266, na Rua Siqueira Campos, defronte ao Banco Santander

Linhas:

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário normal:….CAIS SANTA RITA (VIA DA BEIRA MAR), PONTE DOZE DE SETEMBRO (ANTIGA PONTE GIRATÓRIA), AV. ALFREDO LISBOA, PRAÇA BARÃO DO RIO BRANCO (MARCO ZERO), AV. MARQUÊS DE OLINDA, PONTE CONDE MAURÍCIO DE NASSAU, RUA PRIMEIRO DE MARÇO, PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA (PRACINHA DO DIÁRIO), AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA…..

Desvio:….CAIS SANTA RITA (VIA DA BEIRA MAR), CAIS SANTA, RITA AV. MARTINS DE BARROS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA): PED 180035 na Av. Marquês de Olinda e PED180289 na Rua Primeiro de Março

Opção: PED 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino, PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador

Linha: 521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA): PED 180035 na Av. Marquês de Olinda e PED180288 na Rua Primeiro de Março

Opção: PED 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino e PED 180267, na Rua Siqueira Campos, ao lado do nº 160, Cartório de Protestos do 1º Ofício, após a interseção com a Rua do Imperador.

Linhas:

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

243 – VILA DOIS CARNEIROS – Via Agamenon Magalhães

Itinerário normal:….AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Desvio:….AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Parada que deixará de ser atendida:

Linhas: 044 – MASSANGANA (BOA VISTA) e 069 – CONJUNTO CATAMARÃ: PED 180221 na Av. Dantas Barreto (pista Oeste)

Opções: PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco; PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal e PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander

Obs: a linha 243 não deixará de atender parada de ônibus. Esta linha 243 passará a atender mais duas paradas neste percurso dominical, nos seguintes locais:

PED 180286 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 425, Agência do Trabalho

PED 180448, na Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal

Linha:

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

Itinerário normal: ….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Desvio:: ….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA IMPERADOR DOM PEDRO II, RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, RUA ULHÔA CINTRA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, RUA DA AURORA…

Obs: esta linha 823 não deixará de atender a parada de ônibus

Linha:

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Itinerário normal:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Desvio:….RUA PRINCESA ISABEL, PONTE PRINCESA ISABEL, RUA DO SOL, PRAÇA DA REPÚBLICA, AV. DANTAS BARRETO (PISTA LESTE), AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE)….

Paradas que deixarão de ser atendidas:

Linha: 1994 – CONJUNTO BEIRA MAR: PED 180138 na Rua do Sol e PED 180334 na Av. Guararapes

Opções: PED 180448, na Av. Praça da República, defronte à Caixa Econômica Federal e PED 180222, na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), defronte ao Banco Santander

Linha:

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário normal:…CAIS JOSÉ MARIANO, RUA DA AURORA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Desvio:…CAIS JOSÉ MARIANO, RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Parada que deixará de ser atendida:

PED 180327, que fica no canteiro central da pista principal da Av.. Guararapes, sentido subúrbio/cidade, em frente à Rua da Palma

Opções: PED 180282, na Rua da Aurora, logo após a interseção com a Ponte da Boa Vista, PED 180285 na Rua da Aurora, lado oposto ao imóvel nº 387, ADEPPE – Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco e PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Ulhoa Cintra

Linhas de BRT

2437 – TI CAXANGÁ (CONDE DA BOA VISTA)

2441 – TI CDU (CONDE DA BOA VISTA)

2444 – TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA)

2450 – TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário normal:……AV. CONDE DA BOA VISTA, PONTE DUARTE COELHO, AV. GUARARAPES, AV. DANTAS BARRETO (PISTA OESTE), RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA CLETO CAMPELO, AV. GUARARAPES, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Desvio:……AV. CONDE DA BOA VISTA, GIRO À ESQUERDA NA RUA DA AURORA, PONTE PRINCESA ISABEL, PRAÇA DA REPÚBLICA, RUA DO SOL, PONTE DUARTE COELHO, AV. CONDE DA BOA VISTA….

Estação que deixará de ser atendida: Estação Guararapes

Opção: Estação Gervásio Pires

