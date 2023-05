A- A+

Dia das Mães Viva a Guararapes realiza programação especial para o Dia das Mães no domingo (7); confira A Avenida recebe no domingo das mães polos com temáticas diversas, desde artesanato, feira Geek e até vôlei de rua

Neste próximo domingo (7) famílias terão a oportunidade de homenagear as mães no Viva a Guararapes deste mês, das 10h às 17h. O evento é gratuito e terá 13 polos temáticos, com atrações culturais, esportivas, gastronomia e economia criativa, tudo acontecendo na avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

O Viva é uma ativação cultural-esportiva realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer com apoio do Programa Recentro. Neste mês em específico, os destaques vão para as mamães de toda região.

Um exemplo da programação é o Polo Instagramável. Nele as atrações serão a realização de uma Oficina de Gentileza, onde os participantes, mães e filhos, confeccionarão cadernos a partir de retalhos e fitas de tecido.

Outros destaques serão basquete e vôlei de rua, no polo esportivo. Além de atividades recreativas para serem feitas em conjunto com as homenageadas da data, o público também terá acesso a ações de saúde, como vacinação, oficina de turbante e outros serviços feitos diretamente no Polo de Saúde e Serviços.

A programação é extensa e tem o objetivo de abraçar todas as mamães possíveis: mães geeks, que conta com feira de games e competição de dança no Just Dance, de Pet - que terá acesso à vacinação antirrábica e pré-agendamento de castração realizada pela Secretaria dos Direitos do Animais (Seda) do Recife - as mamães artísticas todas as demais que tiverem interesse nas programações culturais que o Viva a Guararapes estará disponibilizando.

Confira abaixo a programação completa do especial de Dia das Mães do Viva a Guararapes:

Programação Viva a Guararapes Dia das Mães

Ciclofaixa Móvel: 7h às 16h

Trenzinho Viva Guararapes: 10h às 17h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário): 10h às 18h

Olha! Recife: 9h/14h (Saída da Praça do Arsenal)

CAT Centro de Atendimento ao Evento: 10h às 17h

Vaga Viva 10 anos da Ameciclo: 10h às 17h

Bike Anjo : 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Vacinação: 10h às 17h

POLO INSTAGRAMÁVEL

Gentileza Urbana: Oficina de Cadernos: 11h às 12h / 16h às 17h

Caricaturas: 11h às 12h / 16h às 17h

POLO INFANTIL

Recreação: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Futebol de Sabão: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Oficinas de Pintura e Balão: 10h às 11h / 14h às 15h

Casa das Asas: 10h às 17h

POLO ESPORTIVO

Basquete de Rua: 10h às 17h

BADMINTON: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

POLO SERVIÇOS

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Serviços Odontológicos e Ônibus Interativo SESI -: 10h às 17h

Oficina de Turbante: 10h às 17h

POLO SESC

Aulão de alongamento com mobilidade: 10h às 11h

Funcional Kids: 10h às 12h / 13h às 17h

Jogos e Brincadeiras Populares,Oficina de Pintura e Colagem e Badminton: 10h às 17h

Oficina de Psicologia das Cores para papais e mamães (Fabiana Rocha): 15h30 às 16h

Orientações de Saúde Bucal: Escovação Supervisionada; Aplicação de Flúor: 10h às 16h

Oficina de Psicologia das Cores para papais e mamães (Fabiana Rocha): 15h às 17h

Apresentação de Coral Flores Vocal do Grupo Vitalidade: 15h30 às 16h

BIBLIOSESC: 10h às 17h

POLO SUSTENTABILIDADE

Troca de Mudas e Composto Orgânico: 10h às 17h

Feira Agroecológica: 10h às 17h

Greenpeace: 10h às 17h

POLO GEEK

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

JustDance: 10h às 17h

POLO PET

Adoção de Animais (ONG Prefiro Bicho): 10h às 17h

Vacinação Antirrábica: 10h às 17h

Pré-agendamento de Castração: 10h às 17h

Pinturinha infantil com temática Pet: 10h às 17h

POLO SEBO

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Festival Boikote na Rua: Praça do Sebo - 12h às 17h

POLO CULTURAL E ARTÍSTICO

Dona Hermínia Experience por Lucilo Cavalcanti (Mestre de Cerimônia): 10h às 17h

Aulão de Dança Surama Nascimento e Convidados: 10h às 12h

Iran Carlos: 12h10 às 13h10

Muniz do Arrasta Pé: 13h30 às 14h30

Luiza Perola: 14h50 às 15h50

Banda Ojú Obá : 16h às 17h

POLO GASTRONÔMICO

Food Trucks (Rei das Coxinhas, Herbert Richard, Rota do Marujo): 10h às 17h

Barracas (Dossi Gosto, Ed-Burguer, Espetinho da Ceça, Legue Legue Sabores Gourmet e Buenos Tacos - Comida Mexicana): 10h às 17h

Restaurante Week: Hamburgueria Vila da Torre

POLO CERVEJEIRO:

Cervejas Artesanais (Debron, Ekaut): 10h às 17h

BARCICLETA: 10h às 17h

POLO ECONOMIA CRIATIVA

Na Manguetown: 10h às 17h

