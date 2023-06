Viva a Guararapes tem edição especial de São João; confira a programação completa

A- A+

A avenida Guararapes será tomada pelo clima festivo do São João com o evento "Viva a Guararapes na Roça", no próximo domingo (11). Das 10h às 17h, o local será palco de uma festa junina, repleta de adereços temáticos, comidas típicas, apresentações de quadrilhas e muito forró. O evento, que é gratuito e destinado a toda a família, acontecerá ao ar livre, promovendo a ocupação e vivência do centro da cidade.

Composto por 13 polos de diversão e lazer, o "Viva a Guararapes na Roça" promete encantar os participantes. Aqueles que ainda não providenciaram seus adereços juninos poderão confeccioná-los no estande de "Gentileza Urbana", localizado no Polo Instagramável. O mesmo polo abrigará a "Vila Guararapes São João", com um cenário inspirado nas vilas rurais e no clima festivo do São João.

Dentre as atrações do evento, destaca-se o tradicional casamento matuto, que contará com a apresentadora Sayuri Heiwa. Além disso, a Quadrilha Raio de Sol se apresentará a partir das 15h30, e um karaokê junino estará disponível durante todo o evento, das 10h às 17h. No Polo Infantil, as crianças poderão desfrutar de jogos de quermesse, chute a gol, touro mecânico, recreação, pula-pula, muro de escalada, brinquedos infláveis, cama elástica e oficinas de pintura e balão.

Além de todas as atrações, o público poderá desfrutar de outras atividades durante o evento "Viva a Guararapes na Roça". A Ciclofaixa Móvel estará disponível, e o Olha! Recife oferecerá um roteiro a pé com o tema "Viva Santo Antônio", homenageando o santo e levando os participantes para visitar a Matriz e o bairro de Santo Antônio, passando pela Praça da República, Largo do Livramento, Pátio de São Pedro, Pátio do Carmo, Rua Nova e finalizando no Viva Guararapes. O tour partirá às 9h da Praça do Arsenal, e as inscrições podem ser feitas no site www.olharecife.com.br a partir de sexta-feira, dia 9.

Outra opção será o passeio de trenzinho Maria Fumaça, que partirá da avenida Marquês de Olinda, no Bairro do Recife, com destino à Praça da Independência, às margens da avenida Guararapes. O tíquete para a viagem de ida e volta custará R$ 10.

Confira a programação completa

Ciclofaixa Móvel Junina: 7h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Av. Rio Branco / Praça do Diário): 10h às 21h

Olha!Recife: 10h/14h (Ponto d Encontro - Praça do Arsenal, às 9h )

CATE (Centro de Atendimento de Turismo ao Evento): 10h às 17h

Bike Anjo: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Vacinação: 10h às 17h

POLO INSTAGRAMÁVEL

Gentileza Urbana: Oficina de Adereço de São João: 11h às 12h / 14h às 15h

OAF - Ação do Coração: 10h às 17h

Vila Guararapes São João: 10h às 17h

Casamento Matuto com Sayuri Heiwa: 10h às 17h

Forró da Angélica: 11h às 12h

Apresentação de Quadrilha (Raio de Sol): 15h30 às 16h30

Karaokê Junino: 10h às 17h

POLO INFANTIL

Recreação: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Touro Mecânico: 10h às 17h

Chute e Gol: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Jogos de Quermesse: 10h às 17h

Liga da CTTU: 10h às 17h

Novo Quintal: 10h às 17h

POLO ESPORTIVO

Basquete de Rua: 10h às 17h

Badminton: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

POLO SERVIÇOS

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Oficina de Turbante: 10h às 17h

Espaço Orgulho (Mês do Orgulho LGBTI+)

POLO SESC

Orientações sobre Doenças transmitidas pelo Beijo

Barraca do Beijo

Aplicação tópica de flúor

Escovação Orientada

POLO SUSTENTABILIDADE

Troca de Mudas e Composto Orgânico: 10h às 17h

Feira Agroecológica: 10h às 17h

Greenpeace: 10h às 17h

Meio Ambiente: 10h às 17h



POLO GEEK

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

JustDance: 10h às 17h

POLO PET

Adoção de Animais (ONG Prefiro Bicho): 10h às 17h

Vacinação Antirrábica: 10h às 12h

Pré-agendamento de Castração: 10h às 17h

Pinturinha infantil com temática Pet: 10h às 17h

Desfile Pet Matuto: 10h às 17h

Ação para Animais Vacinados e Adotados: 10h às 17h

Apresentação Canina: 10h às 17h

POLO SEBO

Feirinha de Vinil: 10h às 17h

Feirinha do Sebo: 10h às 17h

Odara Ôdesce com as DJs Allana Marques e Lala K: 12h às 17h

POLO CULTURAL E ARTÍSTICO

Mestre de Cerimônia Gilka Brechó: 10h às 17h

Aulão de Dança Surama Nascimento e convidados: 10h às 12h

Larissa Lisboa: 12h10 às 13h10

Geração Nordestina: 13h30 às 14h30

Rogerio Rangel: 14h50 às 15h50

Forró Culé de Xá: 16h às 17h

POLO GASTRONÔMICO

Food Trucks (Rei das Coxinhas, Herbert Richard, American Hot Dog): 10h às 17h

Barracas (Vila da Torre, Dossi Gosto, Ed-Burguer, Espetinho da Ceça, Legue Legue Sabores Gourmet, Um Pingo de Doce, RM Comidas de Milho, Centralkicoxinhas: 10h às 17h

POLO CERVEJEIRO

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

BARCICLETA: 10h às 17h

POLO ECONOMIA CRIATIVA

Feira Bora Bora a Arte de Fazer: 10h às 17h

