Viva Guararapes celebra 2 anos na cidade do Recife neste domingo (21)

Neste domingo (21), o Viva Guararapes vai realizar uma edição especial em celebração aos seus dois anos de atividade. O evento acontece um domingo por mês, de forma gratuita, na Avenida Guararapes, no centro do Recife, das 10h às 17h.

A iniciativa, que faz parte do Programa Recentro, organizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turistmo e Lazer, já levou cerca de 100 mil pessoas para viver e ocupar o centro da cidade.

Neste domingo, além da comemoração da data especial, o Viva também terá atrações voltadas para o público infantil, por fazer parte do roteiro de atividades da Semana do Bebê. No total, 11 polos com atividades esportivas, culturais, economia criativa e de lazer agitam a festa.

O destaque especial do dia será o Polo Cultural e Artítico, que terá entre as atrações o espetáculo a Orquestra dos Bichos, banda infantil MiniRock, a DJ Paty Alves e o Espetáculo Rei Leão, que percorrerá em cortejo a avenida.

Abaixo, veja os detalhes de cada Polo e saiba como se divertir da melhor forma na celebração deste domingo:

Polo Infantil

Terá escorregador, arena baby kids, banho de espuma, futebol de sabão, escalada inflável, equipe de recreação com oficina de pintura e balão, totó radical, slide radical.

Polo Esportivo

Terá basquete e vôlei de rua, futebol de barrinha, jogos e brincadeiras da 1ª Infância.

O Polo de Serviços

Contará com o Espaço Saúde, onde as pessoas poderão atualizar a caderneta de vacinação se imunizando contra Covid, realizar testes de HIV, sífilis e hepatites virais, checagem de Índice de Massa Corporal (IMC) e aferição de pressão arterial. A Delegacia Móvel estará a postos para emissão de documentos, como carteira de identidade.

Polo Pet

Oferecerá consultas para cães e gatos, pré-agendamento de castração e animais para adoção responsável. Também receberá denúncias de maus tratos.

Polo Meio Ambiente

Haverá doação de mudas recuperadas pelo Jardim Botânico.

Polo de Agricultura Urbana

Estará com a ação de troca de mudas de plantas por plástico tipo P2. No local, também poderão ser encontradas biojoias e ervas, repelente natural, remédios fitoterápicos, plantas ornamentais e produtos agroecológicos.



Polo Sebo

Haverá as Feirinhas do Vinil e do Sebo, e a animação será feita pela Banda Sambagaço e convidados.

Polo Cultural

Contará com a dinâmica zumba com Surama Nascimento e a cantora Mari Diva entre as atrações.

Polo Gastronômico

Terá uma variedade de alimentos e bebidas: pastel de feira, tapioca, feijoada, barcicleta, acarajé, Kombita, cerveja Babylon e picolé gourmet.

Polo Economia Criativa

Recebe a Feira Crabolando.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento da Prefeitura do Recife estará aberto para a população com serviço de Van da Prefeitura até o Viva a Guararapes (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco) das 10h às 19h. Outra opção são as vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à Avenida Guararapes: ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Cintra, Ubaldo Gomes de Matos e da Palma.

SERVIÇO

Data: Domingo(21)

Hora: 10h às 17h

Local: Aveninda Guararapes - bairro de Sto Antônio - Centro

