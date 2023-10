Viva Guararapes tem edição especial e programação gratuita para o Dia das Crianças

A- A+

O domingo (08) é marcado por diversão, entretenimento e lazer, na 16ª edição do Viva Guararapes. A ação da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife e do Recentro tem programação especial e gratuita em alusão ao Dia das Crianças.

Por isso, o colorido foi uma das características do evento que arrastou milhares de pessoas à Avenida Guararapes, bairro de Santo Antônio, Centro da Capital, que terão motivos de sobra para iniciar bem a semana. O Viva Guararapes vai até às 17h.

Para o público, encontro reúne brincadeiras tradicionais, como corrida de saco e confecção de pipa, shows, oficinas de artes e muito mais.

No começo da tarde, a cantora Karla Karolla, que é moradora do Arruda, Zona Norte, embalou os sentimentos do público com canções de brega e outros ritmos que marcaram época. ‘Ingrata Solidão’, ‘Como uma Virgem’ e ‘Não Devo Nada a Ninguém’ foram alguns dos hits.

Para a professora de educação infantil, Amanda Bispo, de 33 anos, de Dois Unidos, esta é uma oportunidade para o encontro dos bairros num local tão corrido durante a semana. Ela é mãe de Isabela Bispo, de 6 anos, que brincou no pula pula, leu uma poesia na Malateca e ganhou até um livro.

“É a segunda vez que a gente vem. Aqui também é um espaço social que tem cultura, arte, incentivo à leitura é brincadeira de crianças. É um evento que faz com que as crianças saiam de suas bolhas e brinquem com outras”, disse.

Moradores de outras cidades também vêm ao Recife para curtir o evento, como o caminhoneiro Euclides Caetano, de 47 anos. Ele trouxe os dois filhos para aproveitarem a programação do Viva Guararapes. Esta é a primeira vez que ele marca presença e a volta em outras edições é garantida.

“Meus filhos estão adorando as brincadeiras nos parques e tirolesas. Eles viram apresentações de teatro e mais. Está sendo excelente. Valeu a pena vir passear. A Prefeitura está de parabéns. Dá pra ver o cuidado com à população com os seguranças aqui presentes”, ressaltou ele.

O domingo da funcionária pública Rafaela Gomes, de 38 anos, foi marcado por inclusão. O filho dela, o pequeno Lucas Oliveira, de 8 anos, que tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), participou do circuito de técnicas de arvorismo, que conta com escalada, falsa baiana, slackline, ponte de tira e rapel. Ela conversou com a reportagem e comemora a possibilidade de entretenimento do pequenino.

“Eu gostaria que outras pessoas pudessem vir aproveitar o Viva. É tudo muito organizado e tem inclusão para essas crianças que têm esses transtornos. As ruas estão limpas e tudo aqui é animado”, pontuou.

Ao final da apresentação, vibrante e cheia de energia Karla Karolla comemorou o resultado do show. Para ela, ver a alegria e recordação das pessoas é fundamental.

“A gente passa pela Avenida Guararapes que respira comércio e trabalho. É sempre importante esse projeto para a população. Todos esperam o mês inteiro para virem curtir. O povo sempre recebeu a gente muito bem. Eu adoro cantar aqui”, afirma ela.

Ainda tem muita música para a tarde. A banda SambaGaço deve se apresentar das 14:40h às 15:40h e a cantora Fabiana Pimentinha do Nordeste encerra, das 16h às 17h.

Confira a programação completa

Ciclofaixa Móvel: 07h às 16h

Serviço de Van (Prefeitura/Praça do Diário/ Av. Rio Branco): 10h às 18h

Olhinha! Recife - Fábulas do Recife: 10h às 12h - Saída da Praça do Arsenal

CATE – Centro de Atendimento de Turismo ao Evento: 10h às 17h

Bike Sem Barreiras: 10h às 14h

Bike Anjo: 10h às 17h

Vacinação: 10h às 17h

Bicibiblioteca: 10h às 17h

POLO DIA DAS CRIANÇAS:

Oficina de Pipa: 10h às 11h e 16h às 17h

Oficina Criativa de Ecobag: 11h às 14h e 14h às 15h

Brincadeiras Antigas: 10h às 17h

Pula Pula: 10h às 17h

Muro de Escalada: 10h às 17h

Infláveis: 10h às 17h

Kid Play: 10h às 17h

Cama Elástica: 10h às 17h

Futebol de Sabão: 10h às 17h

Oficina de Pintura e Balão: 10h às 17h

Circuito Radical: 10h às 17h

Ação Treloso: 10h às 17h

Mágico Wally Garrett: 11h às 12h

Mágico Rodrigo Lima: 15h às 16h

POLO ESPORTIVO

Basquete de Rua: 10h às 17h

Badminton: 10h às 17h

Vôlei de Rua: 10h às 17h

Futebol de Barrinha: 10h às 17h

Patinação: 10h às 17h

POLO TURISMO CRIATIVO:

Jiquiá Artesanato (Oficina Criativas de Chaveiros): 10h às 17h

Recria: 10h às 17h



POLO SERVIÇOS

Espaço Saúde: 10h às 17h

Neoenergia: 10h às 17h

Unibra Social: 10h às 17h

Oficina de Turbante (Sec. da Mulher): 10h às 17h

POLO AGROECOLÓGICO E MEIO AMBIENTE

Ações de conscientização da Secretaria de Meio Ambiente: 10h às 17h

Feira Agroecológica: 10h às 17h

CEFOMP - Remédios Fitoterápicos

Mandacaru e Cia - Plantas Ornamentais

Manga Rosa Agroecologia Urbana - Produtos Agroecológicos

Alunos do Bacharelado de Agroecologia da UFRPE

Cooperativa de Palha de Arroz - Vasos

Seau - Troca de mudas por plástico tipo 2 e resíduos eletroeletrônicos

POLO SESC

Orientações sobre Serviços do SESC e Cartão do Empresário: 10h às 17h

Espaço Viver Bem – Quick Massagem: 10h às 13h

Odontologia – Escovação Orientada/ Oficina com Macromodelos: 10h às 13h

Recreação Orientada: Atividades de Derruba Lata / Boca do Palhaço/ Circuito Kid´s e Corda: 10h às 13h

Contação de Histórias - Oficina: 14h às 15h

Orientações das atividades e dos serviços do Sesc com Equipe da Central de relacionamentos e Turismo: 13h às 17h

Artes Circense: 15h às 16h

Recreação: 16h às 17h

Biblioteca: 10h às 17h

PALCO SESC/INFANTIL

Grupo Cultural Daruê Malungo (Maracatu/Música): 10h às 10h30

Grupo PAZEAR - (Hip Hop/Dança): 10:30h às 11h

Grupo Raio de Luz – (Ballet/Dança): 11h às 11:40h

Apresentação do Olhinha! Recife (A cigarra e a Formiga): 11:40h às 12h

Folclore Popular: Lendas, Contos e Magia - (Teatro / Música): 12h às 13h

Apresentação do Grupo de Canto - ARCA DE NOÉ: 13h às 14h

Patrulha Kid Teatro: 14h às 15h

Banda Mateus e Katilinda - 60 anos da Xuxa: 15h às 16h

Cigarra Kika: 16h às 17h

POLO GEEK

Participação de Host Geek: 10h às 17h

Feira Geek: 10h às 17h

Cosplay - 11h às 12 e 15h às 16h

POLO SEBO

Feirinha de Vinil: Praça do Sebo - 10h às 17h

Feirinha do Sebo: Praça do Sebo - 10h às 17h

Coquetel Molotov: Praça do Sebo - 12h às 17h

POLO PET

Vacinação Antirrábica: 10h às 17h

Brincadeiras: 10h às 17h

Evento de Adoção: 10h às 17h

Feira de Produtos Pets: 10h às 17h

Pré Agendamento de Castração: 10h às 17h

Denúncia de Maus Tratos: 10h às 17h



POLO CULTURAL E ARTÍSTICO

Mestre de Cerimônia (Tory Millicent): 10h às 17h

UnibraDance : 10h às 11h

45 anos do Bloco Pierrot: 11h às 12h

Afoxè Abê Adu Lofé: 12h às 13h

Karla Karolla: 13:20h às 14:20h



POLO GASTRONÔMICO

Food Trucks: 10h às 17h

Alimentação - Prodart: 10h às 17h

POLO CERVEJEIRO:

Cervejas Artesanais (Babylon Station, Ekaut): 10h às 17h

POLO ECONOMIA CRIATIVA

Feira de Artesanato e Gastronomia do Hipódromo: 10h às 17h

Estacionamento

Os motoristas que vierem de carro para o centro nesse dia terão a opção de estacionar no terreno edifício-sede da Prefeitura do Recife, tendo acesso ao serviço de van, fazendo o trajeto Prefeitura/Bairro do Recife e Pracinha do Diario, das 10h às 18h.

Outra opção são as vagas para estacionamentos gratuitos de veículos em endereços vizinhos à Avenida Guararapes, como as ruas do Sol, Cleto Campelo, do Imperador, Ulhôa Sintra, Ubaldo Gomes de Matos, da Palma e Avenida Dantas Barretos.

