Cidadania Viva Mais Cidadania Digital amplia inclusão de idosos com novas turmas no Recife A iniciativa fortalece o acesso de pessoas idosas ao mundo digital com segurança e autonomia

A Prefeitura do Recife, por meio das Secretarias de Cidadania e Cultura de Paz (Secpaz), da Rede Compaz e da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, realizou nesta quinta-feira (30) o Baile de Formatura do Projeto Viva Mais Cidadania Digital, que aconteceu no Clube das Pás.

O evento marca o encerramento de uma das mais importantes iniciativas de inclusão social e tecnológica da Prefeitura do Recife. O Prefeito João Campos participou da celebração que reuniu cerca de 250 participantes, entre formandos, familiares, professores e gestores, em um momento de reconhecimento e celebração da aprendizagem.

Na ocasião, o gestor anunciou a nova fase do programa com a meta de formar mais 1.000 pessoas até dezembro de 2026. Serão 40 turmas, sendo as quatro primeiras com início no dia 17 de novembro, nas unidades do Compaz Ariano Suassuna, Paulo Freire, Dom Hélder Câmara e Eduardo Campos.

“Sabemos o quanto é importante oferecer oportunidades de aprendizado em letramento digital para as pessoas idosas da nossa cidade. Além disso, estamos lançando novas vagas e formando novas turmas, ampliando o acesso a um ensino digital de qualidade, para que cada vez mais pessoas possam participar e se beneficiar desta iniciativa. Vamos em frente e contem comigo”, afirmou o prefeito, João Campos.

As inscrições começam nesta sexta-feira (31) e seguem até 7 de novembro, pelo Conecta Recife e presencialmente nas unidades do Compaz, que contarão com equipes disponíveis para orientar e auxiliar no preenchimento do cadastro.

Baile de Formatura do Projeto Viva Mais Cidadania Digital aconteceu no Clube das Pás - Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Cada turma contará com 25 participantes e 40 horas de aulas práticas e dinâmicas, abordando o uso do smartphone, aplicativos de comunicação, redes sociais, prevenção de golpes e acesso a serviços públicos como o Conecta Recife e o Gov.br. A iniciativa reforça o compromisso de promover inclusão digital, autonomia e cidadania para pessoas com 60 anos ou mais.

“O Viva Mais Cidadania Digital é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para transformar vidas e promover inclusão. A cada turma, vemos pessoas idosas descobrindo novas possibilidades de comunicação, lazer e autonomia. É a cidade se tornando mais humana, inclusiva e conectada”, destacou o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha.

Edinalva Rodrigues, 68, falou sobre a experiência em participar do curso. “Foi maravilhoso, aprendi a mexer no whatsApp, instagram e a tirar fotos, algo que eu queria muito aprender. Me sinto muito feliz por ter participado do curso e por ver que ele agregou tanto na minha vida”, disse ela.

Após essas quatro turmas iniciais, até abril de 2026 serão abertas novas turmas em outras unidades do Compaz e instituições parceiras, totalizando 1.000 pessoas idosas formadas nesta segunda fase.

O Viva Mais Cidadania Digital é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), sob gestão e execução da Prefeitura do Recife, em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE), responsável por ministrar as aulas. O projeto integra a agenda nacional de promoção da cidadania digital, reafirmando o compromisso do Governo Federal e da Prefeitura do Recife com uma transformação digital inclusiva, segura e voltada para todas as gerações.

