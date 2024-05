"Viva o Centro" acontece neste sábado (4) e traz ações gratuitas de diversas áreas para a população

A- A+

Neste sábado (4), o Viva o Centro levará ações gratuitas de cultura, esportes, lazer e serviços à população nas ruas Imperatriz, Nova e na Ponte da Boa Vista, na área central do Recife.

Das 9h às 16h, estarão disponíveis serviços como emissão gratuita de RG, CPF e certidão de nascimento, além de 80 vagas para mamografia, vacinação, entre outras ações.

A proposta da iniciativa é mobilizar a população a ocupar e vivenciar esses locais, tradicionais endereços comerciais da cidade. O Viva o Centro é uma ação da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer(Setur-L) e do Programa Recentro.

Viva o Centtro

O evento é uma derivação do Movimenta Imperatriz, realizado no mês de abril, e que resultou na ampliação das ruas envolvidas. Para a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, a ampliação dos locais conecta duas ruas históricas e importantes, além da icônica Ponte de Ferro.

“Estamos estendendo a boa experiência que tivemos mês passado para outra região e esperamos ter igual sucesso. O território tem um enorme potencial para voltar a ter dinamismo econômico, gerar emprego e renda e aumento do fluxo de pessoas transitando, o que eleva a sensação de segurança na área”, afirma a gestora.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, destaca que a Secretaria de Turismo e Lazer segue empenhada na parceria junto ao Recentro para contribuir como projeto de revitalização e incentivo do centro histórico do Recife, desenvolvendo atividades, nas mais diversas áreas, que voltem a estimular os potenciais cultural, econômico, turístico e histórico da área central.



“A recuperação do Centro do Recife é responsabilidade de todos, é parte de um esforço conjunto da gestão do prefeito João Campos para devolver à cidade uma área historicamente interligada econômica e afetivamente com o recifense.”, afirmou Antonio Coelho.

Programação

Na rua Nova ficarão concentrados o Polo Infantil, oferecendo brinquedos como escorregador, pula-pula, arena baby kids, equipe de recreação com oficina de pintura e balão.



O Polo Esportivo vai ter basquete de rua, futebol de barrinha, jogos e brincadeiras. No Polo Cultural e Artístico, aula de zumba, Orquestra dos Bichos, banda Mini Rock e DJ Paty Alves colocará todo mundo para dançar.

Já a Ponte da Boa Vista reviverá seus tempos áureos, com a ferinha do Hipódromo, sediando o Polo Gastronômico com a Feira Prodart com sorvetes, doces, acarajé, tapioca, pastel de feira, bolos e tortas, feijoada, caldo de cana e salgados, cerveja Babylon e Barcicleta.

Na rua da Imperatriz, a Câmara de Dirigente Lojistas (CDL-Recife) estará lançando a campanha “Vem Pro Centro Dia das Mães”. A atração artística será Sambadaço e convidados, além da Kombita chopp também.

O Polo de Saúde reunirá serviços como os da Unibra Social, com massagem, ventosaterapia, aferição de pressão e outros.

A Faculdade Central oferecerá atividades esportivas, como liberação miofascial, alongamentos e exercícios de resistência, e atendimento jurídico com orientação jurídica para área cível. A Faculdade Alpha terá oficina de musicalização, jogos e brincadeiras.

O Procon Recife prestará orientação sobre Código do Consumidor e registro de reclamação. A Neoenergia também estará presente.

Confira a programação completa:

Polo Rua Nova - 9h às 16h

Infantil

Escorregador

Arena Baby Kids

Equipe de Recreação Com Oficina de Pintura E Balão

Pula Pula

Esportivo

Basquete de Rua

Futebol de Barrinha

Jogos e Brincadeiras

Cultural e artístico

Aula de Zumba com Surama Nascimento: 9h – 10h

Espetáculo O Rei leão (Cortejo): 10h30 – 11h00

Orquestra dos bichos: 11h00 – 12h00 (Itinerante)

DJ Paty Alves: 11h – 13h

Mini Rock: 13h20 – 14h20

Iapone Farra: 14h40 – 16h

Geek

Feira Geek



Polo Ponte da Boa Vista (Ponte de Ferro) - 9h às 16h

Gastronômico

Alimentação - Feira da Prodart:

Babylon

Barcicleta

Picole Goumert

Doces, Bolos e Tortas

Doce Sertão

Yakissoba

Feijoada

Tapioca

Caldo de Cana e Salgados

Acarajé

Pastel de Feira

Economia criativa

Feira do Hipódromo



Polo Rua da Imperatriz – 9h às 16h

Saúde

Vacinação Covid e atualização da caderneta;

Realização de testagem de HIV, Sífilis e hepatites virais;

Distribuição de preservativos;

Combate as arboviroses e distribuição de hipoclorito;

Academia da Cidade com checagem de IMC e aferição de Pressão Arterial;

Mamografia – 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, Moradoras do Recife com RG e CPF)

Pet

Vacinação

Consulta Veterinária

Pré-agendamento de castração

Denúncia de maus tratos

Venda de produtos pets

Artístico

Sambagaço e Convidados - 12h às 16h

Kombita Chopp - Cerveja Artesanal – 9h às 16h

Unibra Social

Massagem

Ventosa terapia

Aferição de Pressão

Faculdade Central

Saúde: atividades pré-esportivas ( liberação miofascial, alongamentos e exercícios de resistência)

Atendimento Jurídico: orientação jurídica para área cível (família e consumidor)

Faculdade Alpha

Oficina de Musicalização, jogos e brincadeiras - 9h às 12h

Secretaria Executiva de Direitos Humanos

Emissão de RG, CPF e certidão de nascimento

Procon Recife

Orientação sobre Código do Consumidor, registro de reclamação

Ativação CDL

Orquestra Itinerante e campanha “Vem pro Centro Recife - Dia das mães”

SPC

SERASA

Serviços

Neoenergia: Atendimento itinerante, sem unidade móvel

