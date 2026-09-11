A- A+

recife Viva o Centro leva programação cultural ao bairro de São José neste sábado (12) Atividades serão realizadas na Praça Dom Vital e no entorno do Mercado de São José

A Prefeitura do Recife promove, na manhã deste sábado (12), das 10h às 13h, mais uma edição do projeto “Viva o Centro”, desta vez no bairro de São José.

A programação, completamente gratuita, ocorre na Praça Dom Vital e no entorno do Mercado de São José, com apresentações culturais e artísticas para estimular a ocupação dos espaços públicos e aproximar a população do território da área central da cidade.

A ação é promovida pela Secretaria de Turismo e Lazer (Setur-L), em conjunto com o Gabinete do Centro do Recife, com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (FCCR).

Essa iniciativa busca contribuir para a reativação da região por meio de atividades de cultura, lazer, entretenimento e prestação de serviços.

A programação desta edição reúne diferentes manifestações culturais ao longo da manhã.

Entre as atrações estão apresentação circense itinerante, intervenção com frevo e forró e participação do Bloco O Bonde, que percorrerá a área do evento com apresentação itinerante.

Programação

As atividades começam às 10h, com uma apresentação circense itinerante prevista para ocorrer até as 11h.

Na sequência, das 11h às 12h, será realizada a apresentação itinerante do Bloco O Bonde, levando música e manifestações culturais ao entorno do Mercado de São José.

Encerrando a programação, das 12h às 13h, o público poderá acompanhar um flash mob com frevo realizado pelo grupo Frevo a Dois, no Mercado de São José.

A atividade pretende integrar artistas, comerciantes, moradores e visitantes durante a ocupação cultural do espaço.

Criado em 4 de maio de 2024, o “Viva o Centro” já passou por diferentes pontos da região central do Recife.

Ao longo das edições, a programação foi realizada em locais como Rua da Imperatriz, Rua Nova, Ponte da Vista, Praça do Diário, Rua Duque de Caxias e Praça Dom Vital.

A iniciativa utiliza atividades culturais e de lazer como estratégia para estimular a circulação de pessoas e a utilização dos espaços públicos.

A proposta também busca fortalecer a relação entre população, comércio, cultura e os diferentes territórios que integram o Centro do Recife.

Veja também