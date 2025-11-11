A- A+

RECIFE Viva o Centro leva serviços gratuitos de saúde e cidadania ao bairro de São José no sábado (15) Ação será no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, das 9h às 15h

Com serviços gratuitos de cidadania e saúde, o bairro de São José, na área central do Recife, recebe, neste sábado (15), a nova edição do "Viva o Centro".



A ação será no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, das 9h às 15h.



Nos locais serão ofertados segundas vias do registro de nascimento, casamento ou certidão de óbito.



Também haverá testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B, sessão de auriculoterapia, orientações sobre saúde bucal, pressão arterial e glicemia.



Serão oferecidos, ainda, a emissão de passe livre para idoso e adoção de cães e/ou gatos.

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) levará o Serasa e o SPC para quem precisar fazer consultas.



Para as crianças, haverá um polo infantil com arena baby kids, escalada inflável, contação de histórias, doação de livros e outras atividades.



A Secretaria da Mulher divulgará os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher.



Já o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Artesanato do Recife (Prodarte) vai levar a Feira de Artesanato e Alimentação aos locais.

A iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer e do Gabinete do Centro, oferece programação gratuita para a população e já passou por ruas importantes da área.



"Sempre que realizamos o Viva o Centro, além de aproximar a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura, também promovemos a reativação do Centro e estimulamos o comércio local que é tão diversificado", destacou a chefe do Gabinete do Centro, Ana Paula Vilaça.



Serviço - Viva o Centro no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias

Data: Sábado (15/11)

Horário: 9h às 15h

Serviços gratuitos para a população.

