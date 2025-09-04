A- A+

CELEBRAÇÃO Viva o Centro: Mercado São José comemora 150 anos com diversos serviços à população neste sábado (6) Entre os serviços oferecidos estão mamografia, testes rápidos, segunda via de registro de nascimento e casamento, adoção de livros

A nona edição do Viva o Centro terá uma edição especial em setembro. Em comemoração aos 150 anos do Mercado São José, a Prefeitura do Recife promove, neste sábado (6), diversos serviços à população e também homenagens a um século e meio de existência do mercado e a festa de Nossa Senhora da Penha.

O evento será das 9h às 15h, na Praça Dom Vital, localizada no bairro de São José. A programação segue com a festa de Nossa Senhora da Penha, cuja basílica receberá o projeto Música na Igreja, às 15h, com a apresentação do concerto da Orquestra Rockfônica.







Símbolo do patrimônio histórico e cultural do Recife, o Mercado de São José está em processo de reforma e restauração, iniciadas em janeiro de 2024, e conduzidas pela Autarquia de Urbanização (URB).

“Está é a 9ª edição do Viva o Centro e, desde a sua criação, em maio de 2024, a Prefeitura do Recife reafirma seu compromisso de promover a movimentação do Centro trazendo os serviços municipais para mais perto das pessoas. Além disso, nessa edição especial, vamos fazer um reconhecimento do valor histórico e afetivo do Mercado São José”, comentou a chefe do Gabinete do Centro Ana Paula Vilaça.

O evento contará com um bolo cenográfico de 10kg representando o mais antigo mercado público em ferro do Brasil, inaugurado em setembro de 1875, terá atrações musicais com DJ Paty Alves, Bloco O Bonde e Carlinhos Monteverde.



Haverá ainda uma solenidade de entrega pela vereadora Cida Pedrosa, da Placa de Patrimônio Cultural Imaterial ao Mercado e de certificados aos permissionários mais antigos do Mercado São José.



Além disso, haverá uma exposição arqueológica do mercado feita pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e uma feira de artesanato com os comerciantes do mercado.



Serviços

A edição especial do Viva o Centro, na Praça Dom Vital, vai oferecer à população diversos serviços de saúde como: mamografia, cuidados com a saúde bucal, testes rápidos de Hepatite, HIV e Sífilis, aferição de pressão, avaliação do índice de massa corporal e sessão de auriculoterapia.

Os interessados em regularizar a documentação também poderão obter no local: a segunda via de registro de nascimento, casamento e óbito credenciamento do carro para idosos, encaminhamentos para o Cadúnico.



Ainda será possível, no evento, fazer adoção de livros oferecidos pelo Compaz, orientações de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher.

Na ocasião terá uma arena baby kids, escalada inflável, atividades esportivas, entre outros serviços. Haverá também ações dos parceiros do Viva o Centro como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), que fará consultas gratuitas para pessoas negativadas por meio do sistema do SPC e dará orientações.



A Unibra oferecerá massagem relaxante; enquanto a UniFafire fará atendimento jurídico e psicossocial; também terão brincadeiras de rua com Casa das Asas.

Reforma

A obra, realizada pela Prefeitura do Recife, conta com investimento de R$ 27 milhões, sendo R$ 20 milhões oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e contempla a preservação das fachadas e a requalificação das estruturas do equipamento, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



As intervenções incluem a instalação de um novo mezanino e de um elevador para 16 passageiros, além da renovação de todas as infraestruturas.





Com informações da assessoria.

