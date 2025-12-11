A- A+

Entretenimento Viva o Centro reúne serviços gratuitos no Recife neste domingo Última edição do ano ocupa a Avenida Guararapes com ações de saúde, cidadania, lazer e cultura

A última edição do Viva o Centro de 2025 será realizada neste domingo (14), na Avenida Guararapes, com oferta de serviços gratuitos de saúde, cidadania, atividades físicas e atrações culturais. A ação acontece das 9h às 15h e é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro e da Secretaria de Turismo e Lazer.

Serviços de saúde e cidadania

Diversas secretarias municipais estarão presentes com orientações e atendimentos gratuitos. Entre os serviços ofertados estão saúde bucal, prevenção a arboviroses, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B, vacinação e auriculoterapia.

A Emprel fará emissão gratuita de segunda via de registros de nascimento, casamento e óbito, além de atendimento para o Vem Idoso, Gov.br e RG (15 fichas). A Guarda Municipal dará orientações sobre o programa Alerta Celular.

Atendimento veterinário e ações para mulheres

O polo pet contará com vacinação, adoção de animais, pré-agendamento de castração e atendimento veterinário.

A Secretaria da Mulher divulgará serviços de enfrentamento à violência e promoverá oficina de turbante e feira de empreendedoras.

Presença da Feira Asgardiana

Nesta edição, o evento contará com a Feira Asgardiana, voltada ao público geek, com quadrinhos, colecionáveis e produtos da cultura pop.

O Gabinete do Centro também entregará uma placa afetiva ao proprietário da Banca Guararapes, Orlando Joel de Oliveira Neto, em reconhecimento à relevância cultural do espaço. A homenagem integra o Projeto Lugares Afetivos.

Programação cultural

A programação inclui DJ, Orquestra de Frevo, atrações infantis, apresentações de games, pastoril e show do artista Allan Carlos.

SERVIÇO

Viva o Centro - Edição de Natal

Data: Domingo, 14/12

Horário: 9h às 15h

Local: Avenida Guararapes - Santo Antônio

Atividades: Serviços de saúde, cidadania, polo infantil, polo pet, atrações culturais e Feira Asgardiana

Com informações da assessoria

Veja também