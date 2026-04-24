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RECIFE Viva o Centro se inspira na Copa do Mundo e ocupa bairro de Santo Antônio neste sábado (25) Em mais uma edição, a iniciativa utiliza do espaço urbano para ofertar cultura, jogos e serviços gratuitos à população

Programação de diversão e serviços - ambos gratuitos - em pleno sábado? Temos. Vem aí, no próximo dia 25, mais uma edição do “Viva o Centro”, iniciativa pioneira da

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, juntamente com o Gabinete do Centro do Recife, está promovendo, neste sábado (25), mias uma edição do "Viva o Centro" e conta com uma programação de diversão e de serviços totalmente gratuitos.

Com apoio do Banco do Nordeste Cultural, o evento acontece das 9h às 15h, na Rua Duque de Caxias, no bairro de Santo Antônio. O "Viva o Centro" tem o intuito de estimular e promover a reocupação e uso das ruas por meio de ações de cultura, lazer, entretenimento e prestação de serviços à população.

Esta edição traz como temática a Copa do Mundo, contemplando não apenas o futebol masculino, cuja competição será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá e tem início em menos de dois meses, mas também o futebol feminino, que será sediado no Brasil em 2027, com o Recife entre as cidades subsede.

A programação conta com músicas para todos os gostos, começando pontualmente às 9h, com som de DJ, grupos de pagode e orquestra de frevo. As crianças podem brincar no escorregador, jogar totó radical e fazer escalada inflável.

O serviço de identificação dos menores, que traz maior segurança para pais, mães e responsáveis em eventuais casos de perda das crianças, também será realizado no local.

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR

A programação da ação pioneira da Prefeitura do Recife conta com músicas, diversos brinquedos para as crianças, e vários serviços gratuitos para a população e seus animais de estimação. Foto: Izabelle Brito / PCR



Na área de saúde, a população terá acesso a serviços como prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor, avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade, além de teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B, bem como distribuição de preservativos.

Também será oferecida a segunda via de forma gratuita dos registros de nascimento, de casamento e de óbito. Os munícipes interessados em levar animais de estimação e aproveitar serão contemplados com alguns serviços, como o pré-agendamento de castração, vacinação, atendimento geral e recebimento de denúncias de maus-tratos.

O projeto, que fortalece o sentimento de pertencimento e a identidade coletiva, teve a primeira edição em maio de 2024, no sábado que precedeu o final de semana do Dia das Mães, e nos meses consecutivos a programação passou por ruas emblemáticas do Centro, como a Rua da Imperatriz, Rua Nova, Ponte da Boa Vista, Praça da Independência, Rua Duque de Caxias e Praça Dom Vital.

Programação:

Atração cultural :

9h às 11h: DJ Yuri

11h20 às 13h20: Pagode do Tag

13h40 às 14h40: Orquestra de Frevo

Serviços:

Cat - Centro de Atendimento ao Turista (Saúde) :

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor;

Avaliação do Índice de Massa Corpórea e orientações sobre atividades físicas com o Programa Academia da Cidade;

Vigilância Ambiental contra arboviroses, controle de pragas e distribuição de hipoclorito de sódio;

Teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B;

Distribuição de preservativos masculino e feminino e gel lubrificante;

Sessão de auriculoterapia;

Aferição de Pressão Arterial com orientações para promoção da saúde.

CDL :

SPC

Serasa

Procon :

Abertura de reclamações

Primeira Infância :

Vivências Lúdicas do Laboratório da Primeira Infância

Polo infantil :

Escorregador

Arena Baby Kids

Escalada Inflável

Totó Radical

Secretaria de Assistência Social (Sas) :

Serviço Especializado em Abordagem Social

Secretaria de Direitos Humanos e Juventude :

Identificação de crianças

Emprel :

Segunda via de registro nascimento, casamento e óbito gratuito

Vem Idoso

Portal Gov.br

Portal Conecta Recife

RG

Guarda Municipal

Alerta Celular

Polo Pet :

Pré-agendamento de castração

Recebimento de denúncias de maus-tratos

Vacinação

Atendimento Veterinário

Polo Esportivo :

Jogos e brincadeiras

Unifafire :

Plantão Psicológico

Prodarte :

Feira de alimentação e artesanato

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