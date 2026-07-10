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LAZER 'Viva o Centro' volta ao Recife com programação gratuita voltada ao Dia dos Pais Evento acontece no dia 25 de julho, no Pátio do Livramento, reunindo atrações culturais, serviços gratuitos e atividades para toda a família

A área central do Recife receberá mais uma edição do projeto Viva o Centro no próximo dia 25 de julho. A programação gratuita será realizada das 9h às 15h, no Pátio do Livramento, no bairro de Santo Antônio, reunindo atividades culturais, serviços à população e opções de lazer para todos os públicos.

A edição deste mês terá como tema o Dia dos Pais e também integrará as ações do Recife Recebe, iniciativa voltada ao intercâmbio cultural e econômico entre a capital e municípios da Região Metropolitana e do interior do estado.

A programação antecede o Maré Cultural, marcado para 26 de julho, no Jardim do Baobá, onde artesãos de cidades como Pesqueira, Gravatá, Orobó, Camaragibe, Lagoa do Carro, Olinda e Jaboatão dos Guararapes apresentarão seus trabalhos.

Entre os destaques está a participação do ceramista Jailson Lima, de Belo Jardim. Filho da Mestra Cida Lima, o artista começou a trabalhar com barro ainda na infância e hoje é reconhecido como uma referência da cerâmica pernambucana.

Além das atrações culturais, o público terá acesso a serviços gratuitos, como atendimentos na área de saúde, orientações financeiras, atividades recreativas e jogos populares destinados às crianças.

Criado em maio de 2024, o Viva o Centro busca movimentar espaços públicos da região central da cidade por meio de ações culturais e de convivência.

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