'Viva o SUS' vira um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após tema da redação do Enem
Proposta deste domingo abordou a valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal e provocou uma série de manifestações nas redes sociais em defesa da saúde pública
A divulgação do tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 colocou o Sistema Único de Saúde (SUS) entre os assuntos mais comentados no X neste domingo. Com a proposta "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal", internautas aproveitaram a repercussão para celebrar a importância da saúde pública e destacar o papel do sistema no combate às desigualdades sociais.
A expressão "Viva o SUS" ganhou destaque nas publicações, muitas delas ressaltando que o acesso à saúde é um direito garantido pela Constituição, e não um privilégio condicionado à renda. "Num país tão desigual, garantir saúde pública, gratuita e universal é uma escolha civilizatória. O SUS não é favor, é DIREITO!", escreveu um usuário.
Outros internautas também relacionaram a proposta à experiência vivida durante a pandemia de Covid-19, especialmente ao trabalho dos profissionais de saúde e às campanhas de vacinação. Uma das publicações destacou a possibilidade de homenagear a própria mãe, que atuou na linha de frente da imunização.
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"Entro pra fazer a prova, vejo o tema, cito minha mãe que foi linha de frente na vacinação do Covid, saio, tiro 1000 na redação. VIVA O SUS", brincou outro usuário.
Para o professor de Redação do Elite Rede de Ensino, Nathan Sena, a proposta tem dificuldade média e exige que os candidatos diferenciem uma discussão genérica sobre saúde pública de uma reflexão específica sobre a valorização do SUS como instrumento de garantia de um direito universal.
— O candidato não deve simplesmente discutir saúde pública ou os problemas do sistema: precisava refletir sobre a valorização do SUS enquanto instrumento de garantia de um direito universal. Neste caso, o exame coloca em evidência a saúde como um direito universal e convida o candidato a refletir sobre o papel do SUS na garantia desse direito — afirmou ao GLOBO.
Nas redes sociais, a escolha também foi recebida como uma oportunidade de reconhecer a importância do sistema. "Ninguém pode ter o direito de viver e ser cuidado condicionado ao dinheiro que tem no bolso", escreveu outro internauta, ao defender o fortalecimento do SUS.