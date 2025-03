Viva Parques e federações firmam parceria para fortalecimento do BMX em Pernambuco

A- A+

A Viva Parques, concessionária responsável pela gestão dos parques da Jaqueira, Santana, Apipucos e Dona Lindu, estabeleceu uma parceria com as federações pernambucanas de BMX (FPEBMX) e de Ciclismo para ampliar a infraestrutura esportiva e incentivar a prática da modalidade.

No Parque Santana, a pista de BMX passará por uma modernização para se adequar ao padrão “Challenger”, categoria voltada para amadores e iniciantes.

As melhorias incluem a atualização do sistema de largada, seguindo as normas para competições oficiais, e a instalação de novos equipamentos.

Projeto do Parque Santana. Foto: Divulgação.

Com a infraestrutura aprimorada, o espaço atenderá ciclistas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência. Bicicletas e equipamentos de proteção também serão doados ao projeto social realizado por Gilmar Batista dos Santos, que continuará como instrutor.

No Parque da Jaqueira, localizado a menos de dois quilômetros do Santana , está prevista a construção de uma pista de Pump Track - circuito com ondulações e curvas, apropriado para a prática de esportes radicais e sobre rodas, para crianças de 2 a 10 anos.

O espaço também poderá ser utilizado por praticantes de skate, patins e patinete, ampliando a diversidade de usuários e promovendo um ambiente inclusivo para diferentes modalidades.

O compromisso firmado entre a Viva Parques e as federações prevê que as intervenções no Santana sejam concluídas antes do início das obras na Jaqueira, garantindo a continuidade das atividades esportivas.

Além das melhorias na infraestrutura, a Viva Parques também dará suporte à FPEBMX na inscrição de um projeto de lei de incentivo ao esporte e na captação de patrocínios, fortalecendo o desenvolvimento da modalidade.

Veja também