Viva detalha planos de readequação dos parques da Jaqueira, Santana, Apipucos e Dona Lindu

A diretoria da Viva Parques, concessionária de quatro dos principais parques do Recife (Jaqueira, Santana, Apipucos e Dona Lindu) visitou a Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (31), para apresentar o masterplan e planejamento das readequações que serão realizadas nos equipamentos. Um dos destaques é a segurança. Em dois anos, todos esses espaços contarão com câmeras de reconhecimento facial e segurança privada.

As readequações e melhorias nos equipamentos, que passaram a ser administrados pela Viva Parques no dia 10 de março, foram apresentadas pelo presidente da concessionária, José Aragão, pelo diretor de relações institucionais e sócio, Luíz Filipe Figueiredo, e o diretor de comunicação, Eduardo Vilas Boas. Os diretores foram recebidos pela vice-presidente da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; o diretor executivo, Paulo Pugliesi; o diretor operacional, José Américo Lopes Góis; a editora-chefe, Leusa Santos; e a gerente de mercado, Tânia Campos.

Viva Parques

Os concessionários explicaram que, para a concepção do projeto foram realizadas pesquisas com a população que frequenta os quatro parques, durante meses, para entender a demanda específica de cada equipamento.

"Todos os nossos projetos provocam a transformação social, isso é o que vocês vão achar de comum entre os projetos da Viva. Sempre é uma entrega social relevante para a sociedade", ressaltou o presidente da concessionária, José Aragão.

"E esse projeto partiu muito dessa questão da pesquisa e entender o que fazia sentido para a população. Foram mais de dois meses nos parques, diariamente, conversando com grupos menores, maiores, fazendo debates, vendo o que faz sentido e o que não faz, até chegarmos no cenário que temos hoje", explicou o diretor de relações institucionais e sócio, Luíz Filipe.

Parque Santana será o grande polo esportivo da gestão. Foto: Viva Parques /Divulgação

Segurança

Luíz Filipe explicou ainda que uma das pincipais demandas da população é a segurança. Por isso, ao final das requalificações, os quatro parques contarão com reconhecimento facial para controle de entrada e segurança privada.

"Vamos implementar muita tecnologia, incluindo câmeras de reconhecimento facial. Nada será cobrado, mas melhora a estrutura de segurança, organiza um evento, e proporcionará experiências como correr na Jaqueira e, através do reconhecimento do seu rosto, o sistema irá lhe dizer métricas como: 'Parabéns, a sua volta foi em tantos minutos', o que é uma entrega muito interessante. Porém, isso só vai acontecer se eu, declaradamente, autorizar esse uso da minha imagem", completou Filipe.

De acordo com os concessionários, uma parte da "entrega imediata", que era a reforma dos banheiros e a instalação de bebedouros no Parque da Jaqueira, no bairro das Graças, já foi realizada. Esse tipo de requalificação que recoloca estruturas básicas dos equipamentos em condições de uso ideais - chamada de "entrega imediata" - deve ser finalizada em torno de 60 dias. O conjunto completo de melhorias deve ser entregue de forma escalonada - e sem fechar nenhum dos parques - em até dois anos.

Todos os parques terão um incremento com relação à área construída em estrutura destinada ao lazer da população.

"Os nossos projeto não beneficiam o estacionamento. A ideia é oferecer esse espaço público de qualidade não para o carro, mas para as pessoas. Teremos vagas sim, mas em um número muito baixo, com foco em pessoas que tenham dificuldade de locomoção", afirmou o presidente da Viva Parques.

Dona Lindu também receberá intervenções para se adequar às demandas dos frequentadores

Esportes

Entre os principais destaques das readequações dos equipamentos estão as pistas e quadras de esportes, como o bicicross (BMX). Durante a pesquisa, a Viva Parques percebeu que, no Parque da Jaqueira, a demanda maior pelo equipamento era de iniciantes. Por isso, ele mudará de lugar, mas permanecerá dentro do parque, sendo readequado para o uso do público.

O mesmo acontecerá no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife. Durante as pesquisas, a pista de skate foi apontada como "difícil demais" para o público que frequenta o equipamento e foi reprojetada para se adequar às demandas dos frequentadores.

Já o Parque Santana, na Zona Norte, será o grande polo esportivo da gestão, devendo oferecer diversas quadras, campos e pistas, inclusive de BMX com o padrão “Challenger”.

No Parque de Apipucos, também na Zona Norte, o principal destaque é o que poderá ser chamado de "Cinema Aberto" com uma estrutura que estará pronta para receber diversos festivais.

"A lógica foi tentar entender os usos que existiam, e entender essa questão dos parques como uma questão urbanística. A gente tem uma plataforma, é uma questão sistemática: entender de que forma a gente consegue atender a todos os usos e dar melhoramentos a isso", concluiu o diretor de relações institucionais.

