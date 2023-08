A- A+

Recife Viveiros irregulares de camarões são embargados no bairro do Pina Fiscais da CPRH realizaram a fiscalização nesta quinta-feira (10)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizou fiscalização nesta quinta-feira (10), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. No local, que fica por trás do shopping RioMar, foram encontradas construções irregulares, desmatamento de mangue e viveiros de camarões construídos sem licença ambiental em Área de Preservação Permanente (APP).

No momento da chegada dos agentes, três trabalhadores foram flagrados desmatando uma área de mangue.

Ouvidos pelos policiais da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), os três assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeram em comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

Fiscalização realizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente | Foto: CPRH/Divulgação

Os responsáveis por seis viveiros irregulares foram identificados e ficaram impossibilitados de realizar qualquer ação no local.

Os fiscais envolvidos na ação aplicaram 14 autos de infração. Segundo a assessoria da CPRH, as multas giram em torno de R$ 600 mil, mas não foram aplicadas devido às condições sociais dos autores.

A fiscalização foi realizada em conjunto com a Delegacia de Polícia de Meio Ambiente (Depoma), Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Companhia Independente do Meio Ambiente (Cipoma), Secretaria de Controle Urbano do Recife, Marinha do Brasil e Brigada Ambiental do Recife.

As moradias e os viveiros serão retirados do local pela Prefeitura do Recife, após uma reunião que deve ocorrer na quarta-feira (16), entre a administração municipal, os moradores da região e o Ministério Público de Pernambuco.

