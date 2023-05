A- A+

Olinda Vizinha do Edifício Marquês de Felipe aponta alívio com demolição: "Vamos dormir em paz" Processo de demolição do prédio, em Olinda, será iniciado na tarde desta quinta-feira (5)

O processo de demolição do Edifício Marquês de Felipe, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, terá início na tarde desta quinta-feira (5). As famílias que ocupavam o imóvel já foram retiradas, junto com os seus pertences, dos apartamentos.

Rosane Sena, moradora do prédio vizinho ao Marquês de Felipe, conta que o edifício foi condenado há quase 20 anos. "Ele estava desabitado, porém 'arrumadinho'. Durante a pandemia, foi invadido e, ao longo desses três anos, foi sendo degradado", afirma.

A vizinha conta que, nos últimos anos, acionou a Caixa Seguradora e a Prefeitura de Olinda diversas vezes, solicitando a demolição do prédio. "Agora, depois da tragédia do Edifício Leme, as autoridades tomaram uma providência”, diz a moradora, que relata a sua preocupação com o edifício ao lado.



“A gente não dorme mais desde o que aconteceu no outro prédio. Se esse prédio cair, não sabemos o que vai acontecer com o nosso. Uma hora ele iria desabar. Não tem mais condições. Agora, vamos poder dormir em paz”, afirma a moradora, que ainda não foi informada se precisará deixar a sua residência durante a demolição.

Veja também

SAÚDE Imip recebe ação gratuita no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos