CRIME Vizinho do terreno onde Jeff Machado foi encontrado morto diz ter visto o ator com um amigo no local Testemunha afirma que artista frequentou a casa algumas vezes em janeiro; artista ficou desaparecido por quatro meses

Um dos vizinhos da casa onde Jefferson Machado, de 44 anos, foi encontrado morto, diz ter visto o ator pelo menos duas vezes no imóvel, acompanhado por um amigo, em janeiro.

O homem chegou a descrever Jefferson com base na última vez em que o viu: usava uma camisa florida, bermuda, uma bolsa transversal, cabelo comprido e sem barba. Ele também afirma que os dois agiam com bastante intimidade, como se fossem namorados.

O amigo é apontado pelo advogado Jairo Magalhães, que representa a família do artista, como principal suspeito do assassinato. Nas redes sociais, o homem tem filmagens brincando com os cachorros do ator.

O vizinho conta ter reconhecido Jefferson depois das notícias de desaparecimento e que, de janeiro até o momento, a casa onde o ator foi encontrado está em obra, a principal mudança feita, de acordo com ele, foi a construção de um muro bem alto, que tirou a visibilidade do interior do terreno. O muro está apenas no tijolo, como se tivesse sido levantado às pressas.

— Eu não tinha ligado os pontos até ver a notícia de que o ator havia sido encontrado morto aqui perto de casa. Eu já tinha visto o Jefferson por aqui umas duas ou três vezes. Ele tem um jeito difícil de esquecer e, como eu sempre estou pela rua, guardei ele na memória, assim como o amigo. Eles pareciam ter bastante intimidade, achei até que fossem algum casal novo pelo bairro.

Além da obra, o vizinho também observou um carro preto parado em frente à casa. Segundo ele, o veículo ficou estacionado de janeiro até poucos dias antes de segunda-feira, quando a Polícia Civil entrou no imóvel e encontrou Jefferson num baú, enterrado e acimentado no quintal, a dois metros de profundidade. O corpo estava em posição fetal, amarrado e em decomposição.

