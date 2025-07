"Vizinho herói" que salvou crianças presas em incêndio em Paris vai ser condecorado

A- A+

O Ministério do Interior da França confirmou à imprensa francesa que Fousseynou Cissé, o "vizinho herói" que salvou seis pessoas, incluindo crianças, de um incêndio na sexta-feira, será condecorado por seus atos de coragem.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o homem resgata as crianças pelo beiral de um prédio do 18º arrondissement de Paris. As chamas se espalharam rapidamente pelo edifício e deixaram uma família "presa", cercada pela fumaça tóxica. Outro morador da região, de uma construção próxima, registrou o resgate.

Assista ao resgate, no vídeo abaixo:

De acordo com o jornal francês Le Figaro, o incêndio começou no segundo andar de um prédio da Rue de la Chapelle. As chamas se espalharam pelos andares superiores, onde estavam uma mulher identificada como Naomi e seus quatro filhos. A família subiu as escadas para escapar das labaredas, mas acabou "presa" no sexto andar. Então, o "milagre" aconteceu, destacou o diário.

O vizinho herói, identificado como Fousseynou Samba, saiu por uma janela e avançou aos poucos pelo beiral de poucos centímetros do prédio. Ele conseguiu chegar à família e agarrar, em seus braços, dois bebês e duas crianças. Os pequenos foram entregues a uma pessoa que estava num apartamento próximo, em segurança. Depois, ele ajudou os adultos a se salvarem.

Em entrevista ao canal TF1, o vizinho herói destacou que se sentiu "obrigado a ir" ajudar a família ao ver as duas crianças.

— Nosso corpo nos guia, dizemos a nós mesmos que temos que ir — recordou ele, que destacou ter sentido medo pela integridade dos pequenos. — Poderiam ter caído dos meus braços.

A família foi levada ao Hospital Robert-Debré. Naomi disse ao jornal Le Parisien que "perdeu tudo" no incêndio. Não houve mortes. Pelo menos 13 moradores do prédio inalaram fumaça e precisaram receber atendimento, segundo as autoridades locais, e outros 18 foram deslocados de suas casas.

