Recife Vizinhos do Lar Paulo de Tarso tentaram arrombar porta para conter incêndio; quatro pessoas morreram No momento do incêndio, cerca de 19 pessoas estavam no espaço, sendo 17 crianças e dois adultos

Vizinhos do Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, tentaram arrombar a porta do espaço para conter as chamas que iniciaram na madrugada desta desta sexta-feira (14). O local, situado na rua Jerônimo Heráclio, nº 479, acolhe crianças e adolescentes em situação de risco social de alta complexidade.

No momento do incêndio, cerca de 19 pessoas estavam no espaço, sendo 17 crianças e dois adultos. Duas vítimas, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino, foram encontrados sem vida. Outras duas vítimas morreram no trajeto até o hospital. Os demais feridos foram encaminanhadas em estado grave para três unidades de saúde da capital.





O fogo teve início ainda na madrugada desta sexta. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 4h20 e enviou 12 viaturas ao local. Antes da chegada da corporação, vizinhos tentaram acessar o Lar Paulo de Tarso arrombando a porta. O objetivo era conter as chamas.

Mãos com algumas queimaduras de um dos vizinhos que tentou ajudar. Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

Além dos Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também enviou nove viaturas para atendimento e socorro às vítimas. Uma ambulância do Samu Jaboatão também reforçou a operação.



O nome e idades das vítimas não foram divulgados. Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o incêndio.

