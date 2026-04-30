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TRAGÉDIA Vizinhos tentaram salvar idosa de 84 anos que morreu durante incêndio em Nova Descoberta Mulher estava no quarto quando tudo aconteceu

Mais um incêndio resultou em morte no Recife. Desta vez, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte da capital. As chamas teriam começado por volta das 9h desta quinta-feira (30), na Subida do Mereré.

A vítima foi identificada como Maria da Luz dos Santos, de 84 anos. Segundo testemunhas, ela estava no quarto quando tudo aconteceu. Vizinhos relatam ter ajudado, mas não obtiveram sucesso.

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Idosa morre em incêndio no bairro de Nova Descoberta | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ajuda

O motorista por aplicativo Odair Serafim, de 29 anos, diz que a comunidade se reuniu para tentar socorrer Maria. Durante as diversas tentativas, foram usadas cerca de seis caixas d’água.

“Quando a população deu conta, a casa já estava pegando fogo e as chamas estavam alastradas. Era muita fumaça. Todo mundo se reuniu para jogar baldes de água, a fim de conter as chamas, mas, infelizmente, não conseguimos salvar a vida da senhora. O que podíamos fazer fizemos, mas não tivemos êxito”, afirma.

O gari Edvaldo Ferreira estava trabalhando quando viu a correria. Segundo ele, o Corpo de Bombeiros chegou logo após a contenção do fogo.

“Não dava para entrar na casa e salvá-la. O fogo já estava se alastrando para outra casa já. Eu não a conhecia, mas conheço os vizinhos. Eu estava em outro alto quando vi a casa pegando fogo, vim para ver onde era. A gente ainda conseguiu derrubar a porta e a janela [da casa da idosa] para tentar entrar. O fogo destruiu a casa toda. Um pedaço do telhado ainda caiu no meu ombro e um prego ainda enganchou na minha camisa”, relembra.

O que causou o incêndio?

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco e a perícia do Instituto de Criminalística (IC) froam até a casa para averiguar o que teria causado o fogo.

A residência foi isolada, e uma equipe da Neoenergia Pernambuco também compareceu ao local. O Instituto de Medicina Legal (IML) enviou uma equipe para recolher o corpo de Maria da Luz dos Santos.

Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife disse que enviou equipe técnica para realizar vistoria no imóvel situado na Subida do Mereré, 200, em Nova Descoberta.

“A casa atingida foi isolada até que sejam feitos os reparos necessários e a família ficará emergencialmente em casa de parentes. Serão entregues donativos como colchões, cesta básica, kit kigiene e kit limpeza”, garantiu o órgão.

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