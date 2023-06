Vladimir Putin parabeniza "querido amigo" Xi Jinping por seu aniversário de 70 anos

A- A+

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou felicitações, nesta quinta-feira (15), a Xi Jinping pelo aniversário de 70 anos do chefe de Estado chinês. Na mensagem de parabéns, o líder russo pede a Xi, a quem chama de "querido amigo", para estreitarem as relações em meio ao conflito das tropas russas com a Ucrânia.

"Desejo sinceramente a você, querido amigo, boa saúde, felicidade, prosperidade e sucesso", escreveu Putin em um telegrama publicado no site do Kremlin. "Conto com a continuação do nosso diálogo construtivo e trabalho conjunto estreito sobre questões bilaterais, regionais e internacionais atuais para o bem dos povos da Rússia e da China", enfatizou.

Putin elogiou Xi por considerar que a China, sob sua liderança, teve "sucessos impressionantes". "A economia nacional mostra um crescimento constante, a riqueza dos cidadãos aumentou, a posição de Pequim no cenário mundial é fortalecida", complementou ele no aceno público.

O presidente russo também destacou os "esforços" de seu colega chinês para fortalecer "relações de parceria global e cooperação estratégica" entre Moscou e Pequim. Rússia e China mantêm relações estreitas que se intensificaram desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e a chuva de sanções ocidentais contra a economia russa.



O governo chinês não condenou a ofensiva russa contra seus vizinhos ucranianos. Xi Jinping, inclusive, visitou Moscou em março deste ano, dizendo que as relações bilaterais haviam entrado em "uma nova era".

