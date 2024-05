A- A+

SAÚDE Você acrescenta sal na comida já preparada? Hábito aumenta em 41% o risco de um tipo de câncer Estudo do Centro de Saúde Pública da MedUnni Viena, na Áustria, foi feito com 470 adultos

Uma pesquisa feita pelo Centro de Saúde Pública da MedUnni Viena, na Áustria, mostrou que pessoas que adicionam sal à comida pronta frequentemente têm cerca de 40% mais risco de desenvolver câncer de estômago em comparação a quem não usa um saleiro à mesa. O estudo foi baseado em dados de mais de 470 mil adultos e foram retirados do UK Biobank — banco de dados biomédico que contém informações genéticas, de estilo de vida e de saúde, além de amostras biológicas, de meio milhão de britânicos.

Os pesquisadores avaliaram respostas para a questão “Com que frequência você adiciona sal à sua comida?”, coletadas de 2006 a 2010. A pesquisa se baseou nestes resultados e foi liderada por Selma Kronsteiner-Gicevic e Tilman Kühn, da Universidade de Viena.

O estudo mostrou que os indivíduos que relataram adicionar sal sempre ou frequentemente à comida tinham 39% mais chances de desenvolver câncer de estômago em um período de aproximadamente 11 anos, em comparação com aquelas que raramente ou nunca adicionavam sal extra.

— Nossos resultados também levaram em conta fatores demográficos, socioeconômicos e de estilo de vida e foram igualmente válidos para as comorbidades predominantes — afirmou Kronsteiner-Gicevic, enfatizando a importância dos dados

O estudo comprova um alerta dado pelos especialistas à população sobre os riscos do excesso de sal:

— A gente já tem associado o consumo de alimentos com excesso de sal ao câncer de estômago — explicou Duilio Reis Da Rocha Filho, oncologista clínico e membro do Comitê de Tumores Gastrointestinais alto da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica),

Segundo ele, o número de casos deste tipo de tumor caiu de forma rápida, após a criação e popularização de outras formas e ferramentas para conservar alimentos — o que era comumente feito com o sal. No entanto, nos últimos 20 anos, é possível observar que a queda vem sendo substituída por uma estabilidade.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para novos casos de câncer de estômago no Brasil para cada ano do triênio de 2023 a 2025 é de 21.480 casos, praticamente estável em relação aos 21.230 estimados para o triênio imediatamente anterior.





Como o excesso de sal age no estômago?

André Augusto Pinto, cirurgião geral e bariátrico da Clínica Gastro ABC, esclarece que o motivo do excesso de consumo do sal aumentar as chances de câncer gástrico ainda é estudado. Entretanto, ele explica que grande parte dos especialistas acreditam que haja um processo inflamatório intenso na mucosa do estômago que, ao longo prazo, pode levar à multiplicação desordenada de células.

Este tipo de câncer pode ter diversas causas, entre elas, questões genéticas, tabagismo e álcool — o excesso de sal não é o único vilão.

O especialista avalia que cada vez mais médicos e nutricionistas orientam seus pacientes a diminuírem o consumo de sal, além de estarem pressionando a indústria alimentícia para reduzir o uso sal na produção de alimentos, principalmente nos ultraprocessados.

De acordo com o médico, existem outros alimentos ricos em sal, para além dos embutidos.

— Destaco os ultraprocessados. Salgadinhos, temperos prontos, e os macarrões “instantâneos”.

Para da Rocha Filho, além de evitar estes alimentos, o ideal seria manter uma quantidade mínima necessária de sal na preparação de refeições. Outra dica que o médico dá pode ser a mais difícil, mas essencial para evitar o consumo em excesso: retirar o saleiro da mesa.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas anuncia balanço de 35.272 mortos na guerra de Gaza