A- A+

hidratação Você bebe água, mas continua com sede? Saiba qual pode ser o motivo Ingestão ideal de água varia de pessoa para pessoa e depende de diferentes fatores; o líquido não é o único necessário para uma hidratação adequada

Ajudar na digestão, prevenir constipação e normalizar a pressão arterial são alguns dos benefícios de se beber água suficiente, ao longo do dia. A quantidade varia de pessoa para pessoa, mas o que fazer quando, após ingerir e fazer várias idas ao banheiro, a pessoa ainda se sente desidratada?

Por que a hidratação é tão fundamental?

"Mantenha-se hidratado" é uma recomendação unânime entre especialistas, mas os motivos pelo qual todos deveriam é menos discutido. Beber bastante água é necessário para que o corpo possa apoiar a circulação sanguínea, facilitar a remoção de resíduos, manter a temperatura corporal adequada, proteger os órgãos e muito mais.

Muitos sugerem a ingestão de dois litros de água por dia, mas isso varia de acordo com dieta, nível de atividade e medicamentos de cada um. De acordo com a Escola Médica de Harvard, se o indivíduo sua muito, durante atividades físicas, a ingestão de líquidos deve ser aumentada. O mesmo ocorre quando as temperaturas estão nas alturas.

Também é possível beber muita água, se há alguma condição médica, como doenças na tireoide, rim ou coração. Além disso, pessoas mais velhas não sentem tanta sede quanto os mais jovens, o que pode ser um problema.

Por que bebo água e ainda sinto sede?

Pode haver diferentes razões para isso, mas a maior é o desequilíbrio eletrolítico. A água não é a única necessária para uma hidratação adequada, já que eletrólitos — como sódio, magnésio e potássio — também são necessários. Beber muita água pode dilui-los.

O corpo se esforça para manter o equilíbrio adequado de fluidos. Uma maneira de conseguir isso é através da ajuda de eletrólitos, que auxiliam as células. A recomendação máxima de sódio é de 2,3 gramas diárias. A de potássio é de 4,7 gramas, enquanto a de magnésio é de 400 miligramas por dia. No entanto, nem todas as pessoas consomem o suficiente.

Bananas, água de coco, batatas, feijões e lentilhas estão entre as principais fontes alimentares de potássio. As de magnésio incluem vegetais de folhas verdes, legumes, nozes e sementes. Obter a quantidade de água adequada, bem como eletrólitos, ajuda não apenas a facilitar uma hidratação melhor do que apenas água pura forneceria, mas também a regular melhor a pressão sanguínea. A boa notícia é que muitos desses alimentos também contêm água, o que é o "melhor dos dois mundos".

Obter eletrólitos suficientes se torna ainda mais importante se a pessoa transpira muito e, por consequência, perde muita água e eletrólitos. Por isso, atletas optam por bebidas como Gatorade ou misturas de eletrólitos para adicionar à água. Embora se deva estar atento ao teor de açúcar, os carboidratos simples podem ser benéficos, já que ajudam a melhorar a taxa de absorção de líquidos pelo corpo.

Só água não é suficiente

Se a pessoa sente que bebe água suficiente, mas não acha que está tão hidratado, há chances dela não receber eletrólitos suficientes. A água é apenas uma parte do quadro de hidratação. Às vezes, os desequilíbrios podem ocorrer por beber água demais. Em outras situações, pode acontecer quando os eletrólitos não são repostos adequadamente. A solução provavelmente não é beber ainda mais água. Em vez disso, tentar aumentar o consumo de frutas e vegetais ricos em potássio e magnésio, e possivelmente incluir misturas de eletrólitos na rotina pode ser uma solução.

Veja também

IRÃ Mulher é enforcada no Irã por morte do marido, com quem se casou aos 15 anos