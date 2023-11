Você dorme de bruços? Especialista explica por que você não deve fazer isso; entenda

A- A+

O quiroprata Jae Chang gravou um vídeo para o Tik Tok que já conta com mais de 21 milhões de visualizações alertando as pessoas para não dormir de bruços. Segundo o especialista, a posição pode causar estresse no pescoço, na região lombar e no coração, além de problemas cardiovasculares, inibir a respiração e causar curvatura irregular da coluna.

“Seu torso afunda naturalmente mais profundamente no colchão por causa de seu peso, o que pode fazer com que suas costas se arqueiem, fazendo com que sua coluna fique esticada e desalinhada. Isso pode causar dores ao acordar, bem como rigidez muscular. No pescoço, pode causar enxaquecas”, disse.

A posição também obriga você a virar a cabeça, o que também pode causar inflamação e dores nos músculos do pescoço, além de dores nas costas. A posição só é recomendada para os dias em que não se consegue dormir de lado, quando há dores no quadril, por exemplo. Nos dias em que for preciso dormir de barriga, a dica dos especialistas é deitar sobre um travesseiro fino, o que vai ajudar a manter a curvatura natural da coluna e diminuir a sobrecarga sobre o pescoço.

Um estudo feito por pesquisadores americanos das Universidades de Rochester, Stony Brook e Langone Medical Center de Nova York, observaram no estudo que a depuração glinfática, ou seja, a limpeza feita pelo sistema glinfático — um canal que drena resíduos tóxicos do sistema nervoso central — é mais eficiente quando o sono ocorre na posição lateral (ou de lado).

Além de ajudar na limpeza de toxinas cerebrais, dormir de lado também alivia a pressão feita na coluna, deixando esta estrutura relaxada durante o sono. Mas, para isso, é preciso manter o pescoço alinhado. O travesseiro deve ter o tamanho ideal para que a cabeça fique reta, sem inclinar para cima nem para baixo. Especialistas recomendam também colocar um travesseiro fino entre as pernas para ajustar a posição da coluna.

Estudos mostram também que dormir do lado esquerdo pode ser ainda melhor para a saúde. Isso porque esta posição promove uma melhor circulação sanguínea para o corpo. Deitar no lado esquerdo facilita também a passagem dos alimentos pelo intestino, cenário que favorece a digestão.

