Você é adulto e tem acne? Entenda o motivo e como tratar

Ao atingir a idade adulta, você provavelmente pensaria que estaria livre das espinhas para sempre. No entanto, dermatologistas afirmam que é comum ter acne aos 30, 40 anos e além, mesmo que você nunca tenha tido espinhas na adolescência.

Segundo a dermatologista Carmen Castilla, acne adulta pode ser surpreendente e mais constrangedora do que quando você era mais jovem. Para o dermatologista Ross Radusky, a boa notícia é que, embora a causa da acne adulta nem sempre seja tão "didática" quanto na adolescência, ela é tratável em qualquer idade.

Causas da acne adulta

Todos os casos de acne ocorrem quando seus poros ficam obstruídos por óleo, células mortas da pele e sujeira, de acordo com a Academia Americana de Dermatologia. Mas quando você tem acne como adulto, pode ser devido a vários fatores que não entraram em jogo durante a adolescência:

Hormônios

A acne adolescente é geralmente causada por mudanças hormonais durante a puberdade, de acordo com a AAD. Mas, segundo a dermatologista Lauren Ploch, as flutuações hormonais normais que ocorrem mais tarde na vida também podem ser a causa da maioria dos casos de acne adulta.

Sua pele produz mais óleo quando seus hormônios flutuam, e esse excesso de óleo pode obstruir seus poros e interagir com as bactérias em sua pele, causando acne.

A acne hormonal é comum entre as mulheres ao longo da vida, especialmente nos dias próximos à menstruação; durante a gravidez ou a menopausa; ou ao começar ou parar contraceptivos orais, de acordo com a AAD. Homens com níveis naturalmente altos de testosterona também podem ser propensos à acne.

Medicamentos

— A acne pode ser um efeito colateral de certos medicamentos, incluindo alguns medicamentos de saúde mental como lítio ou corticosteroides como a prednisona. Medicamentos de testosterona, pílulas anticoncepcionais, alguns medicamentos para convulsões e certos suplementos, como vitaminas B e proteína de soro de leite, também podem causar acne — afirma Lauren Ploch.

Genética

A acne é às vezes um problema vitalício para pessoas com certos tipos de pele.

— Por exemplo: se você tem naturalmente pele oleosa ou renovação mais lenta das células da pele, retendo células mortas que obstruem seus poros. Esses problemas podem se intensificar com a idade e as mudanças hormonais — explica Ploch.

Carmen Castilla acrescenta que um histórico familiar de acne adulta pode significar que você tem mais chances de desenvolvê-la, também.

Estresse

Ross Radusky coloca que o estresse aumenta os níveis do hormônio cortisol, que aumenta a produção de óleo da pele e pode levar a erupções. A acne relacionada ao estresse geralmente se resolve quando o estressor diminui.

— O estresse também pode afetar outras áreas da vida, incluindo seu sono e hábitos alimentares, o que pode contribuir para a acne, também — detalha Lauren Ploch.

Tratando a acne adulta em casa

Você pode tratar a acne leve com produtos tópicos de venda livre. Lauren Ploch recomenda sabonetes de peróxido de benzoíla, por suas propriedades antibacterianas e de secagem da pele, que ajuda a desobstruir os poros.

Produtos contendo ácido salicílico também ajudam a esfoliar a pele, promovendo a renovação das células mortas da pele e evitando que os poros fiquem obstruídos.

— Adapaleno (um medicamento retinóide) e ácido azelaico (um medicamento que mata bactérias e limpa os poros) podem ajudar a eliminar a acne — diz Carmen Castilla.

No entanto, Ross Radusky alerta que, como a pele fica mais seca com a idade e perde colágeno, esses produtos podem ser muito secantes e irritantes para alguns adultos. Se for o caso, ele recomenda o uso de produtos com ácido glicólico, um esfoliante químico suave, para aumentar a renovação celular da pele sem ressecar a pele.

— Pode levar de quatro a seis semanas para ver melhorias com produtos de venda livre. Então, é importante usá-los consistentemente. Procure por hidratantes, protetores solares e limpadores rotulados como "livres de óleo" ou "não comedogênicos — indica Castilla.

Quando consultar um dermatologista

Ross Radusky afirma que, se os produtos de venda livre não estiverem funcionando ou você notar cicatrizes ou manchas escuras das erupções, um dermatologista deve ser consultado.

Eles podem ajudar a determinar a causa revisando seus medicamentos, dieta, alergias, estresse, condições médicas e muito mais. Um dermatologista também pode garantir que suas erupções sejam realmente acne.

— Há muitos imitadores de acne à medida que envelhecemos — ressalta Radusky.

A rosácea, às vezes, se assemelha à acne, e um tipo de infecção fúngica chamada foliculite por malassezia também pode causar protuberâncias semelhantes a espinhas. Com base na causa e no tipo de pele, Carmen Castilla defende que os dermatologistas têm muitos tratamentos a oferecer, incluindo medicamentos tópicos ou orais prescritos.

A espironolactona, um medicamento oral que bloqueia certos hormônios no corpo, pode ser recomendada para acne hormonal grave em mulheres.

O isotretinoína, comumente conhecido como Accutane, é um medicamento oral eficaz para acne, embora possa causar efeitos colaterais graves, como defeitos congênitos e depressão. De acordo com a AAD, ele é mais comumente prescrito para "cistos de acne profunda e dolorosa e nódulos".

