Você é maior do que suas paixões?

A ciência nos ensinou que nosso cérebro é composto de duas mentes. O lóbulo direito, é responsável pelas sensações espontâneas provocadas por eventos externos, dando origem ao riso, ao pranto ou a tristeza, sem qualquer esforço racional, é a mente emocional, enquanto o hemisfério esquerdo domina a linguagem, a palavra e os mecanismos automáticos do corpo humano. Trata-se da mente racional.



Essas duas mentes interligadas por circuitos neurológicos, em geral vivem em equilíbrio, com a emoção alimentando e informando, a mente racional refinando e, às vezes, vetando a entrada de emoções que lhe possam causar danos, quer seja morais ou materiais.



Esse equilíbrio é fundamental, e quando ele se desfaz: é a mente emocional que assume o comando e, como diz o humanista francês Blaise Pascal, quando as paixões existem, os resultados são imprevisíveis.



Na mente emocional é onde também repousam as paixões, e aí onde mora o perigo. É importante distinguir daquela paixão cega, inconsequente e danosa, da paixão do amor, do querer bem e de sentirmos o céu mais azul , as florestas mais verdejantes e os campos mais floridos.



E só vc pode decidir isso, ninguém pode intuir por você.



Por isso é importante que observe sua intuição, embora cientificamente ela não esteja catalogada em qualquer dos seus hemisférios cerebrais, ela existe. A intuição é como um anjo da guarda, porque ela é blindada divinamente contra os vícios e as fraquezas do mundo plástico das coisas.



A análise e interpretação de seus sinais são os mais valiosos recursos para combater o mal que possa lhe causar. Esses sinais são transparentes, posto que o intuitivo age muitas vezes de forma visceral, como: deixa de se alimentar, sente dores estomacais, cefaleias ou outra coisa qualquer.



Eu, por exemplo: quando a noite sou despertado por determinado evento, começo a analisar melhor a importância daquele fato. É um momento importante de reflexão, se devo continuar ou não naquele labirinto sem saber por onde sair.



Como se vê, às vezes não é fácil sentir-se adequadamente avisado contra as pressões em uma tomada de decisão, mas sei que é muito mais difícil transformar esse aviso em ação. Parte do problema é que nossa reação típica ao desejo atrapalha nossa capacidade de pensar. À medida que essa corrente visceral avança, o lado cognitivo racional recua. No impulso da excitação, é difícil ficar calmo e refletir sobre o assunto.



Quando vemos algo que queremos, uma agitação física tem início, especialmente nos casos que envolve competição. O sangue sobe, a concentração fica mais direcionada e as emoções aumentam. Você pode se deixar levar pela obsessão e pela aceleração do momento mas não deixe nunca que as paixões sejam maiores que VOCÊ.







*Deputado Federal



