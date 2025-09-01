"Você é o tipo de alguém": Hospital Dom Helder e Hemope realizam campanha de doação de sangue
A ação acontece das 9h às 15h, no prédio da Administração da unidade, no Cabo de Santo Agostinho, e é aberta ao público
Nesta terça (2) e quarta-feira (3) o Hospital Dom Helder Câmara, em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), realiza a segunda edição da campanha de doação de sangue. A ação acontece das 9h às 15h, no prédio da Administração da unidade, no Cabo de Santo Agostinho, e é aberta ao público.
Com o tema “Você é o tipo de alguém”, a iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação. O procedimento é simples, seguro e pode beneficiar até quatro pessoas com uma única bolsa.
Qualquer pessoa entre 18 e 60 anos, com peso mínimo de 50 quilos e em boas condições de saúde pode fazer a doação. Para participar, é necessário também apresentar documento oficial com foto, estar alimentado e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.
A diretora do Hospital Dom Helder, Roberta Monteiro, explica que a adesão registrada na primeira edição, em março, motivou a realização de uma nova campanha.
“Estamos a mais de 30 km do Hemope, então sentimos a necessidade de oferecer essa oportunidade novamente, diante da grande procura que tivemos na primeira edição”, afirmou.
De acordo com o Hemope, iniciativas como essa são fundamentais para reforçar os estoques de sangue, indispensáveis em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos.
SERVIÇO
Campanha de Doação de Sangue – Hospital Dom Helder Câmara
Data: 2 e 3 de setembro de 2025
Horário: 9h às 11h30 e 13h às 15h
Local: Bloco Administrativo do HDH