estudo Você é um bom pai? Nova pesquisa mostrou que a habilidade está associada ao tamanho do trapézio Tamanho do músculo influencia na percepção das pessoas sobre habilidades como pai

Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Arkansas, nos EUA, mostrou que a percepção sobre as habilidades como pai de um homem é afetada pelo tamanho do músculo trapézio, que começa na base do pescoço e vai até a parte de trás da cabeça, se estendendo pelos ombros.

No total, 305 pessoas que analisaram quatro imagens geradas por um computador do mesmo homem. Nelas, só havia diferença nos músculos do pescoço, que apresentavam tamanhos diferentes em cada uma das fotos, mas todo o resto era igual.

Assim, os participantes, tanto homens quanto mulheres, avaliaram o homem representado em vários atributos, incluindo o quão eficaz ele seria na proteção e no cuidado dos seus filhos. Para não permitir que as pessoas inferissem o objetivo do estudo, imagens foram visualizadas em ordem aleatória e os participantes não foram avisados anteriormente sobre quantas fotos de pessoas diferentes iriam ver.

Desta forma, a equipe de cientistas descobriu que quando nas imagens em que o homem tinha um trapézio maior, ele era avaliado, em média, como um bom protetor dos filhos. Em contrapartida, era considerado pior na criação de seus filhos quando era menos musculoso nessa área. Os resultados foram publicados na revista científica Scandinavian Journal of Psychology.

Segundo o professor Mitch Brown, da Universidade Arkansas, e coautor do estudo, a evolução humana nos leva a analisar o pescoço de um homem como uma maneira de conseguir determinar sua capacidade física. Dessa forma, esta região seria mais confiável do que o rosto e mais próximo da visão do que restante do corpo.

