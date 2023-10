A- A+

Saúde Você está lavando as mãos do jeito certo? Veja as 4 dicas da OMS Manter uma correta higiene das mãos ajuda a prevenir certas doenças, que são um importante fator de risco para crianças menores de 5 anos

O Dia Mundial da Lavagem das Mãos foi celebrado em 15 de outubro e é uma iniciativa para sensibilizar sobre os benefícios deste comportamento. Durante este dia, procuramos motivar as pessoas a adquirirem este hábito, pois é uma ferramenta fundamental para a prevenção de doenças, infecções, contaminações cruzadas e complicações de saúde.

Foi em 2008 que a Aliança Global entre os Setores Público e Privado para Promover a Lavagem das Mãos criou este dia, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de outras instituições ao redor do mundo.

A importância de lavar as mãos

A OMS estabelece que a falta ou a forma incorreta de lavar as mãos acarreta diversos riscos à saúde. Muitas doenças, poluentes, bactérias e vírus são contaminados através desta parte do corpo. Isso porque através do toque o ser humano fica exposto a diversos agentes, que ao manipular os alimentos, tocar a boca, os olhos ou as narinas, ganham acesso ao corpo.

São as crianças com menos de cinco anos que estão mais expostas a estes problemas. Estima-se que 3,5 milhões de crianças morram anualmente devido a doenças diarreicas graves e pneumonia, patologias altamente contagiosas.

Assim, durante este dia procuramos incentivar a lavagem das mãos, uma vez que este comportamento pode ajudar a reduzir a incidência de doenças gastrointestinais em 50% e de problemas respiratórios em 25%. Da mesma forma, esse hábito contribui para a prevenção de infecções de pele, parasitas intestinais, SARS, gripe aviária, gripe HN1 e infecções oculares.

Este ano, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) concentra este tema nos espaços de saúde. De acordo com os seus dados, proporcionar uma higiene adequada das mãos nas instituições médicas contribui para poupar aproximadamente US$ 16,5 em despesas por cada dólar investido.

As infecções causadas em instituições médicas afetam pacientes, acompanhantes e trabalhadores, causando risco ao sistema de saúde. Anualmente, pelo menos 9 milhões destas infecções ocorrem na Europa, causando um fardo maior para os seus fornecedores e orçamento.

Como lavar as mãos corretamente?

A OMS e a OPAS estabelecem certos conselhos e parâmetros para garantir a lavagem eficaz das mãos. Para isso, os seguintes pontos devem ser levados em consideração:

A ação deve durar pelo menos entre 40 e 60 segundos, para conseguir uma higiene segura;

É aconselhável cantar "Parabéns pra Você" duas vezes durante a execução desta ação, pois assim atingirá o tempo necessário. Ensinar esta ferramenta às crianças ajudará a criar uma rotina nelas;

É necessário usar sempre sabão, pois a água não será suficiente para eliminar os elementos gordurosos alojados na pele. Muitos recomendam usar versões líquidas, por serem mais higiênicas e adequadas para todos os públicos;

Faça espuma abundante e distribua em cada parte da mão, tanto na palma quanto nas costas, cobrindo cada um dos dedos e unhas. Toda a superfície deve ser ensaboada com fricção constante.

Outras dicas quando se trata de higienização das mãos é manter frequência e regras claras. A mão deve ser lavada nas seguintes situações:

Ao chegar em casa da rua, do jardim, do quintal ou de qualquer lugar;

Antes de comer ou fazer qualquer uma das refeições do dia;

Antes e depois de cozinhar;

Durante o preparo das refeições. É preciso lavar as mãos após manipular cada tipo de produto, como carnes, ovos, vegetais;

Depois de tocar em animais;

Depois de ter manuseado objetos sujos, locais empoeirados, ter brincado ou realizado tarefas com tintas, produtos ou materiais que tenham estado em contato com outras pessoas ou com o chão;

Após tossir ou espirrar, limpar o nariz ou a boca;

Antes e depois de ter contato com uma pessoa doente;

Depois de ir ao banheiro;

Antes de lavar ou tocar o rosto.

