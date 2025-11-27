A- A+

higiene Você limpa o umbigo da maneira correta? Veja como fazer em 5 etapas Problemas de saúde, como doenças e infecções, podem surgir se o local não for higienizado de maneira eficaz

Seja sincero, quando foi a última vez que você limpou seu umbigo adequadamente? Você o lava diariamente? Esta é uma parte importante do nosso corpo que normalmente esquecemos de lavar.

A maioria das bactérias presentes no umbigo fazem parte da microbiota natural do corpo, o problema é que se não há uma higiene adequada, pode proliferar algumas doenças, além de surgir um mau cheiro.

Devido ao formato do umbigo, pelos, óleo, sujeira, células da pele e suor podem se acumular no local e, em conjunto com bactérias, causar não apenas mau cheiro, mas uma infecção chamada de onfalite. As secreções podem endurecer e causar um tipo de "pedra".

Um estudo feito por pesquisadores do projeto Belly Button Biodiversity (Biodiversidade do Umbigo) da Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, descobriu que, em média, há 67 bactérias diferentes em nosso umbigo. No trabalho, 60 umbigos foram analisados e um deles apresentou 107 bactérias.

Descobriu-se, por exemplo, que um dos voluntários hospedava uma bactéria que anteriormente só havia sido encontrada em solo no Japão. O que torna isso ainda mais incomum é que ele nunca esteve no país. Outro voluntário aparentemente não tomava banho há vários anos e abrigava bactérias em seu umbigo que normalmente vivem em condições extremas, como nos Polos Sul e Norte.

Embora isso não seja algo comum, limpar corretamente o umbigo é fundamental para evitar problemas futuros. Especialistas recomendam limpar o umbigo pelo menos uma vez ao dia com água, sabão e um cotonete, suavemente.

Passo a passo em cinco etapas de como limpar o umbigo:

Mergulhe um cotonete em álcool e esfregue suavemente no umbigo.

Substitua o cotonete por um novo e álcool fresco, se necessário.

Então, quando o cotonete não estiver pegando mais sujeira e sair limpo, use outro cotonete embebido em água para tirar o álcool restante, pois pode ressecar a pele.

Ao sair do banho, use um cotonete seco ou um pano pequeno para secar o umbigo.

Você deve repetir esse processo cerca de uma vez por semana.

