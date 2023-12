A- A+

SAÚDE Você pode (e deve) comer a casca do kiwi, que é rica em nutrientes A pele chega a ser mais rica em nutrientes e antioxidantes do que a própria fruta

O kiwi é uma fruta de origem asiática rica em fibras, vitaminas e antioxidantes. Os principais tipos são o amarelo, que tem parte externa lisa e um sabor mais adocicado, e o verde, com pelos e um sabor mais ácido. Os fios grossos, chamados tricomas, podem não agradar, mas são muito benéficos tanto para a planta quanto para a sua saúde.

Os pelos do kiwi funcionam como um mecanismo de defesa da fruta, para evitar que insetos pousem na superfície. Os tricomas também ajudam a reter a umidade e proteger a fruta da luz solar no clima nativo da China e Taiwan.

Além de servirem como uma vantagem evolutiva, os pelos também são vantajosos para quem os consome. A pele de kiwi chega a ser mais rica em nutrientes e antioxidantes do que a própria fruta e comê-la junto com a fruta aumenta seu teor de fibras em 50%, folatos em 32% e vitamina E em 34%.



Consumo pode gerar complicações

Apesar dos benefícios, a casca do kiwi tem uma textura áspera, que pode gerar problemas. Ela apresenta cristais oxalato de cálcio na composição, que podem causar arranhões microscópicos dentro da boca. Ao entrar em contato com os cortes, o ácido da fruta gera possíveis irritações.

Pessoas com histórico de cálculo renal também podem ser prejudicadas pela presença de níveis altos de oxalatos na pele da fruta, já que eles potencializam a condição.

O kiwi ainda tem 13 alérgenos diferentes, cujos cinco são considerados principais. As proteínas do kiwi são semelhantes às do pólen de bétula ou látex e pessoas com alergias podem ter irritações leves a graves na boca.



Foto: @gerain0812/Freepik

Atenção ao comer

Consumir a pele de qualquer fruta ou vegetal também traz o risco de contaminação por pesticidas. O Guia do Consumidor do Environmental Working Group (EWG) sobre Pesticidas em Produtos Agrícolas é uma lista formulada anualmente que classifica a contaminação por pesticidas de 46 frutas e vegetais populares dos Estados Unidos. Amostras são testadas pela Food and Drug Administration (FDA) e pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), após serem limpas e preparadas para o consumo.

A edição de 2023 do relatório classifica os kiwis na categoria "Clean 15", o que significa que a fruta faz parte do grupo que apresenta os níveis mais baixos de contaminação por pesticidas. Para reduzir ainda mais o risco, a recomendação é que o consumidor lave bem suas frutas e vegetais e, sempre que possível, opte por produtos orgânicos.

Veja também

CÉREBRO Pesquisa indica ligação entre herpes e Alzheimer; entenda