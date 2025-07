A- A+

Saúde Você precisa de proteína? Estudo da USP diz que brasileiro tem déficit de frutas e verduras; entenda Trabalho foi encabeçado por pesquisadores da Cátedra Josué de Castro (FSP-USP) e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens-USP)

A conscientização alimentar atual com enfoque no consumo de proteínas, alavancado pelo discurso das redes sociais, é muitas vezes voltado para o universo fitness.

Nesse cenário, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) mostraram em novo estudo que não há déficit proteico entre a população brasileira, mas sim uma necessidade pelo consumo de frutas e verduras.

"É frequente tanto na literatura científica quanto em documentos de organizações de cooperação internacional a associação entre pobreza e carência de proteínas. Há uma armadilha conceitual neste vínculo, que consiste em concentrar a atenção em um nutriente e não no conjunto do padrão alimentar", escreveram os autores.

Entre os anos de 1990 e 2015 o Brasil apresentou o maior aumento do consumo per capita de carne bovina e de aves. Os pesquisadores também citam que Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada em 2017 e 2018, apontam que entre os 20% mais pobres da população brasileira, a quantidade daqueles que apresentam ingestão proteica insuficiente era menor que 3% — quando analisado levando as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde ( OMS) de 0,8 gramas por quilo de peso corporal.

Além disso, segundo a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 78,6% dos adultos que residem em capitais de estados brasileiros não alcançavam a recomendação da OMS para consumo de frutas, legumes e verduras (400 gramas/dia/pessoa) em 2023.

"Tais achados apontam para a necessidade de que os olhares, historicamente tão voltados ao consumo de proteínas – refletindo tanto a preocupação com uma suposta ingestão insuficiente, quanto a promoção de uma ingestão crescente - se desloquem para o que se encontra verdadeiramente em falta na alimentação dos brasileiros: as frutas, legumes e verduras", concluem.

O trabalho foi publicado na Revista de Saúde Pública por cientistas da Cátedra Josué de Castro (FSP-USP) e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens-USP).

Veja também