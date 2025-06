A- A+

SAÚDE Você precisa se preocupar com mofo no seu ar-condicionado? Especialista aponta que é necessária a manutenção básica, como a limpeza regular dos filtros

O ar-condicionado pode salvar vidas e nos manter confortáveis em dias quentes. Mas também pode trazer riscos à saúde — principalmente aqueles relacionados ao mofo. Isso foi destacado novamente na semana passada, quando o fabricante de eletrodomésticos chinês Midea recolheu voluntariamente cerca de 1,7 milhão de aparelhos de ar-condicionado por causa de uma falha de projeto que estimulava o crescimento de mofo.

Embora essa falha tenha tornado o crescimento de mofo mais provável, qualquer ar-condicionado pode ficar mofado, não importa quão bem projetado seja. Felizmente, existem maneiras de reduzir o risco.

Por que os ar-condicionados ficam mofados?

É simples: umidade. Quer você tenha uma unidade de janela ou um sistema de ar-condicionado central, o processo básico é o mesmo. Os condicionadores de ar funcionam convertendo repetidamente um refrigerante de gás para líquido e, em seguida, de volta para gás.





À medida que o refrigerante evapora, ele absorve calor do ar por meio de um componente frio chamado serpentina do evaporador. Um ventilador sopra sobre a serpentina, empurrando o ar frio para dentro da casa, enquanto o ar quente é puxado de volta para fora e o refrigerante é condensado novamente em líquido para reiniciar o processo.

Isso significa que a umidade pode permanecer dentro do seu ar-condicionado por um longo período, levando ao crescimento de mofo, como elucida Mark Mendell, que foi anteriormente especialista em pesquisa sobre poluição do ar no Departamento de Saúde Pública da Califórnia e cientista e epidemiologista do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley.

A pesquisa de Mendell se concentrou nos efeitos do mofo no ar interno sobre a saúde, não especificamente em aparelhos de ar-condicionado. Mas o processo que ele descreveu pode ocorrer em qualquer tipo de sistema de ar-condicionado, de acordo com o especialista.

— Haverá água acumulada que não está sendo drenada corretamente, e talvez esteja suja. E o ar sopra por cima dela para dentro da sua casa — explica.

Quais são os riscos para a saúde?

Apesar da onipresença dos aparelhos de ar-condicionado e de sua tendência a mofar, não há muita literatura científica sobre seus efeitos na saúde. Um dos poucos estudos desse tipo, publicado em 2003, descobriu que quando as serpentinas de resfriamento e as bandejas de drenagem dentro dos sistemas de ar condicionado de escritórios eram irradiadas com luz ultravioleta para matar bactérias e fungos, os trabalhadores relatavam menos sintomas respiratórios e de outros tipos.

Na maior parte, porém, devemos extrapolar a partir de pesquisas mais amplas que examinaram os efeitos da umidade e do mofo na saúde em ambientes internos, mas não especificamente em sistemas de ar-condicionado.

Uma revisão dessa pesquisa, publicada em 2011, concluiu que a exposição à umidade e ao mofo está associada a exacerbações de asma, tosse, chiado no peito e sintomas respiratórios superiores, mas não estabeleceu que o mofo fosse a causa. Outra revisão, publicada em 2015, encontrou evidências suficientes para afirmar que a umidade e o mofo eram uma razão para exacerbações de asma em crianças.

Pesquisadores descobriram que esses tipos de sintomas são mais comuns em edifícios onde as pessoas podem ver ou sentir o cheiro de mofo, segundo Mendell, mas estudos não comprovaram conexões entre os sintomas e as medições de níveis específicos de fungos. É possível que os pesquisadores não tenham medido os tipos corretos de mofo ou que outros fatores estejam envolvidos.

— Parece provável que algumas exposições microbiológicas relacionadas à umidade acabem sendo a causa dos problemas de saúde, mas ainda não sabemos com certeza — esclarece Mendell.

Quais são as precauções necessárias?

A manutenção básica do ar-condicionado, como a limpeza regular dos filtros, pode ajudar a prevenir o crescimento de mofo. Muitas unidades de janela têm uma luz que indica quando a limpeza é necessária, mas uma ou duas vezes por mês é uma boa regra.

Quer você tenha unidades de janela ou ar-condicionado central, controlar a umidade em sua casa, com um desumidificador, se necessário, também é útil. E é uma boa ideia manter sua casa limpa em geral, pois isso limitará a quantidade de poeira, uma fonte de alimento para mofo, que pode entrar no ar-condicionado. Usar um purificador de ar pode remover tanto poeira quanto esporos de mofo.

Mas essas precauções não são uma panaceia. Você deve inspecionar seu ar-condicionado periodicamente, especialmente se ele não for utilizado por um longo período, como no inverno. Pode haver mofo visível ao redor das saídas de ar, e uma lanterna pode ajudar a observar mais profundamente. Se tiver coragem, você também pode desmontar uma unidade de janela de acordo com as instruções do manual para inspecionar mais de perto e, se necessário, limpar as serpentinas e a bandeja de drenagem.

