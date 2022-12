A- A+

inglaterra "Você tem câncer", clínica da Inglaterra assusta centenas de pacientes com mensagem errada Alguns pacientes publicaram capturas de tela das mensagens no grupo do Facebook da clínica, acompanhada de uma legenda de desaprovação

No lugar de uma mensagem festiva de Natal, uma clínica do norte da Inglaterra deu um grande susto em centenas de pacientes ao enviar "diagnóstico: câncer de pulmão agressivo com metástase" — noticiou o jornal The Sun nesta quinta-feira (29).

Os pacientes desta policlínica de Askern, perto da cidade de Doncaster, receberam a mensagem de texto em 23 de dezembro, às 15h49. Além do diagnóstico, o comunicado solicitava o preenchimento dos devidos formulários e finalizava com um "Obrigado".

Pouco tempo depois, às 16h11, os mesmos dispositivos receberam um pedido de "sinceras desculpas. Isso foi enviado por engano. Nossa mensagem deveria ter sido: Desejamos um feliz Natal e um próspero Ano Novo".

O erro causou incômodo. Alguns pacientes publicaram capturas de tela das mensagens no grupo do Facebook da clínica, acompanhada de uma legenda de desaprovação.

"Outro grande erro cometido por médicos fracassados", registrou Carl Chegwin.

Segundo The Sun, um pai de família de 57 anos, Chris Reed, estava entre os destinatários da mensagem. O homem aguardava os resultados de seus exames, que determinariam se tinha câncer de pulmão.

Reed disse ao tabloide britânico que entrou em contato com a clínica, mas a linha estava ocupada. Visitou o estabelecimento e, somente então, conseguiu confirmar que suas análises eram negativas.

