Manifestação "Você tem fome e sede de quê?", questiona o Grito dos Excluídos pelas ruas centrais do Recife Grupo caminhou do Parque Treze de Maio à Praça do Carmo

Com a temática questionadora "Você tem fome e sede de quê?", acontece, neste dia 7 de setembro, a 29ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas. No Recife, a concentração do movimento começou a partir das 9h, no Parque 13 de Maio, na área central da cidade. A data marca a Independência do Brasil no calendário nacional.

Os presentes no movimento seguiram em caminhada pelas ruas da cidade até o Pátio do Carmo, no bairro de Santo Antônio, onde houve o encerramento, com apresentação da Ciranda Popular. As atividades no local devem se estender até as 13h desta tarde de feriado.

Grito no Nordeste

Além de Pernambuco, outros estados da Região Nordeste do Brasil estão reunidos para ecoar o Grito. Abaixo, confira o local de concentração de cada um:



Aracaju (SE) | Praça Olímpio Campos

Campina Grande (PB) | Praça Clementino Procópio

Crato (CE) | Praça São Vicente

Dias D'Ávila (BA) | Avenida Imbassay, 294

Fortaleza (CE) | Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 2050

Iguatu (CE) | Praça dos Redentoristas

Itaeté (BA) | Clube das Mães

Itanagra (BA) | Assentamento Novo Horizonte

Jaguaruana (CE) | Capela do Tabuleiro

João Pessoa (PB) | Liceu Paraibano

Maceió (AL) | Praça Sinimbu

Salvador (BA) | Campo Grande

São Luís (MA) | Praça Deodoro

Senhor do Bonfim (BA) | Igreja Nossa Senhora de Fátima, bairro Alto da Maravilha

Timon (MA) | Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Vitória da Conquista (BA) | Avenida Régis Pacheco, 770.

