Você tem manchas no olho? Oftalmologista revela quando pode indicar alguma doença

Nevos oculares, também conhecidos como pintas ou manchas, geralmente aparecem na superfície do olho, na pálpebra, abaixo da retina e ao redor da íris como marcas marrons ou pretas produzidas pelo aumento do número de melanócitos, as células responsáveis pela produção do pigmento do corpo.

Embora a grande maioria das manchas geralmente sejam benignas, o melhor é consultar um especialista sobre seu crescimento, pois em alguns casos podem ser sintoma de um possível melanoma.

De acordo com a Clínica Baviera, instituto oftalmológico em Madrid, na Espanha, essas sardas aparecem em qualquer fase da vida, mas geralmente são mais comuns no nascimento e antes dos 20 anos. Além disso, pessoas de pele clara ou que são constantemente expostas ao sol têm maior probabilidade de desenvolver marcas nos olhos.

Nesse sentido, é importante saber que os nevos oculares são assintomáticos, por isso a maioria dos pacientes os identifica apenas porque aparecem na superfície do olho, mas às vezes podem causar complicações como descolamento de vasos sanguíneos ou da retina.

Diante disso, o oftalmologista Vicente Miralles compartilha constantemente conteúdos em suas redes sociais para alertar as pessoas sobre a importância de manter a saúde dos olhos e os sinais de alerta que devem ser observados para evitar diagnósticos tardios.

Segundo o especialista, o cuidado que se deve ter com essas marcas devido ao acúmulo descontrolado de pigmento é exatamente o mesmo que com as pintas que aparecem inesperadamente na pele, por isso o mais aconselhável é monitorar seu crescimento periodicamente.

Recomendações do médico

Embora essas sardas sejam inofensivas na maioria dos casos, o oftalmologista considera pertinente garantir que a mancha não mude de tamanho com o tempo, pois isso pode estar relacionado a algum problema de saúde ocular.

Se a pinta deixar de ser marrom ou preta e mudar para uma cor diferente, é melhor consultar um especialista sobre as causas dessa alteração e o impacto que ela pode ter no funcionamento do olho.

Por isso, Miralles recomenda o uso de óculos escuros para proteger os olhos dos raios UV, já que a alta exposição também aumenta o risco de desenvolver catarata, degeneração macular ou danos à córnea e à retina.

Se por algum motivo a mancha começar a causar irritação ou dor, significa que há alguma complicação na saúde ocular, que pode estar relacionada ao câncer, mas para obter um diagnóstico detalhado, o melhor é consultar um médico.

