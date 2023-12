A- A+

Banho correto Você toma banho do jeito certo? Confira 10 dicas para uma boa chuveirada Em primeiro lugar o que se deve levar em consideração é a temperatura do chuveiro que não pode estar quente ou fervendo

Tem gente que simplesmente não consegue tomar banho morno ou frio, isso mesmo quando está quente, mas dermatologistas afirmam que este é o modo errado de tomar banho.

Segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido com 2.000 adultos, 56% deles disseram que preferem tomar banhos quentes ou fervendos e 70% admitem que aumentam o aquecimento no inverno para se aquecerem depois de um dia de vento e chuva.

A dermatologista Alia Ahmed afirma que isso não deveria ser feito, pois pode deixar a pele ressecada e com coceira.

“Usar água quente causa dilatação dos vasos sanguíneos, pois a pele quer esfriar, o que promove inflamação e coceira”, diz.

E, outro balde de água gelada naqueles que gostam de ficar horas debaixo do chuveiro. Segundo a dermatologista, apenas 5 minutos de banho são o suficiente para se limpar. Segundo a especialista, a exposição repetida à água pode causar acúmulo na pele, o que pode levar à secura e irritação devido à disfunção da barreira cutânea.

Ainda segundo o estudo britânico, uma em cada 10 pessoas sempre lava o corpo duas vezes durante o banho se ensaboando duplamente, porque gostam de ter a sensação de estarem “totalmente limpos".

Ahmed, entretanto, diz que isso pode causar ainda mais problemas porque pode ser agressivo para a pele.

“Não há necessidade definitiva de fazer uma limpeza dupla após o banho. A sensação de limpeza total, embora desejada por muitos porque parece mais 'higiênica', não é necessária para que sua pele esteja limpa e na verdade pode ser um sinal os produtos que você está usando estão, na verdade, secando sua pele. Espuma não significa que pele e mãos mais limpas sejam mais eficazes do que flanelas, pois podem pegar muitos germes se não forem lavadas regularmente”, explicou.

Para combater a pele seca, Ahmed recomenda procurar um sabonete líquido que aumente a umidade, adicionando um jato de água fria no final para suavizar as cutículas do cabelo e adaptando as escolhas de produtos à sua pele e tipo de cabelo.

A dermatologista ainda divulgou 10 maneiras simples para melhorar os hábitos de higiene durante o banho:

Use as mãos para lavar em vez de uma flanela

Lave sempre as extremidades como orelhas, dedos dos pés e pernas

Procure tomar banho uma vez por dia

Certifique-se de lavar seus produtos corretamente

Não aumente muito o calor

Entretanto, não se force a tomar um banho gelado

Não há necessidade de limpeza dupla

Use um sabonete líquido hidratante adequado

Lave o rosto na pia após o banho com água morna, pois é mais fácil para a pele

Escolha produtos que nutram a pele, em vez de retirá-la

