"Vocês vão vencer a guerra", diz príncipe Harry em visita à Ucrânia
Em sua quarta visita desde a invasão russa de 2022, o príncipe garantiu aos soldados feridos que "o mundo continuará apoiando" Kiev
O príncipe britânico Harry fez, no fim de semana, uma visita surpresa à Ucrânia para se reunir com veteranos feridos e médicos de guerra, a quem assegurou: “Vocês vão ganhar a guerra”.
Em sua quarta visita desde a invasão russa de 2022, o príncipe garantiu aos soldados feridos que “o mundo continuará apoiando” Kiev e expressou sua esperança de que esse conflito chegue ao fim.
O filho caçula do rei Charles participou no sábado e no domingo de diversos eventos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em uma viagem mantida em segredo por motivos de segurança.
Leia também
• Brasil tem ausências de Raphinha e Ancelotti, mas Rayan volta para o último compromisso do ano
• Não podemos permitir que diferenças nos impeçam de trabalhar pelo Brasil, diz Motta sobre 15/11
• Lula defende que Brasil exporte conhecimento e tecnologia e volta a criticar tarifaço dos EUA
O príncipe subiu ao palco em uma conferência para profissionais de saúde organizada pela Superhumans, clínica local especializada na reabilitação de soldados feridos.
“Vocês vão ganhar a guerra e depois estarão prontos para o sucesso”, afirmou diante dos presentes, entre eles o ministro da Saúde ucraniano, Viktor Liashko.
A guerra entre Rússia e Ucrânia deixou centenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e muitos ucranianos com deficiências e amputações.