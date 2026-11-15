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declaração "Vocês vão vencer a guerra", diz príncipe Harry em visita à Ucrânia Em sua quarta visita desde a invasão russa de 2022, o príncipe garantiu aos soldados feridos que "o mundo continuará apoiando" Kiev

O príncipe britânico Harry fez, no fim de semana, uma visita surpresa à Ucrânia para se reunir com veteranos feridos e médicos de guerra, a quem assegurou: “Vocês vão ganhar a guerra”.

Em sua quarta visita desde a invasão russa de 2022, o príncipe garantiu aos soldados feridos que “o mundo continuará apoiando” Kiev e expressou sua esperança de que esse conflito chegue ao fim.

O filho caçula do rei Charles participou no sábado e no domingo de diversos eventos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, em uma viagem mantida em segredo por motivos de segurança.

O príncipe subiu ao palco em uma conferência para profissionais de saúde organizada pela Superhumans, clínica local especializada na reabilitação de soldados feridos.

“Vocês vão ganhar a guerra e depois estarão prontos para o sucesso”, afirmou diante dos presentes, entre eles o ministro da Saúde ucraniano, Viktor Liashko.

A guerra entre Rússia e Ucrânia deixou centenas de milhares de mortos, milhões de deslocados e muitos ucranianos com deficiências e amputações.

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