A- A+

Bebidas Vodca com Red Bull: especialistas alertam que a mistura pode tornar o bebedor violento; entenda Os usuários são seis vezes mais propensos a entrar em uma briga e duas vezes mais dispostos a aproveitar sexualmente de outro

Pesquisadores americanos afirmam que misturar bebidas alcoólicas com energéticos pode deixar as pessoas mais violentas. Os especialistas agora estão pedindo uma campanha de conscientização, da mesma forma que as feitas para destacar os perigos de dirigir alcoolizado.

Segundo eles, um drink de vodca com Red Bull, por exemplo, tem maior probabilidade de fazer o usuário se tornar agressivo “físico e sexualmente”. Segundo o estudo, as pessoas são até seis vezes mais propensos a entrar em uma briga e duas vezes mais dispostos a "se aproveitar sexualmente de outro".

A pesquisa, publicada na revista Clinical Psychology Review, examinou 17 estudos conduzidos internacionalmente entre janeiro de 2002 e março de 2023. Cada um envolveu homens e mulheres de até 25 anos e focou no uso de bebidas energéticas alcoólicas e sua influência na agressão — física e verbal — bem como agressão sexual ou coerção e vitimização.

Psicólogos da Universidade de Palo Alto também incluíram estudos envolvendo bebidas energéticas alcoólicas pré-misturadas e feitas à mão. A luta física foi o comportamento mais comum relatado em todos os 17 estudos, disseram os cientistas.

Especialistas reconheceram que proibir bares e baladas de vender a bebida reduziria a violência, porém nenhum pediu uma proibição total, argumentando que outros fatores poderiam explicar as descobertas de seu estudo.

“Uma coisa que sabemos é que as misturas de bebidas alcoólicas e energéticas são diferentes de beber apenas álcool. Adicionar uma bebida energética encobre os efeitos sedativos que ocorrem em níveis moderados a altos de intoxicação. Isso é algo chamado 'embriaguez desperta'”, afirma Amie Haas, coautora do estudo.

Questionada se medidas deveriam ser tomadas para restringir a oferta dessas bebidas, ela disse que tal questão estava fora do âmbito do estudo.

No entanto, ela acrescentou: “impor uma proibição depois das 23h poderia ajudar se reduzisse o número de consumidores que se intoxicam com bebidas alcoólicas energéticas”.

Atos violentos

A pesquisa descobriu que, embora as pessoas que consomem misturadores de bebidas energéticas tenham maior probabilidade de cometer atos violentos, elas carregam essa mesma agressão nas noites em que se limitam a bebidas comuns.

Em outras palavras, as pessoas que pedem bebidas energéticas e misturas de álcool são mais propensas a serem violentas, não é a bebida em si que está causando a agressão. A coautora do estudo afirma que o estabelecimento que oferece a bebida deve estar ciente de que a “violência pode ser mais provável”.

Pesquisas anteriores também ligaram o alto consumo de bebidas à obesidade, anormalidades cardíacas e até morte súbita. O consumo excessivo de álcool pode danificar permanentemente o fígado e causar uma série de cânceres e aumentar a pressão arterial.

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que não existe um padrão de consumo de álcool absolutamente seguro. No entanto, o consumo moderado é aquele que apresenta um baixo risco para a saúde.

As principais diretrizes definem o consumo moderado de álcool como duas doses ao dia para homens e uma dose para mulheres. Cada dose corresponde a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho ou 45 ml de destilado, como vodca ou gim. A organização estima que 3 milhões de pessoas morrem no mundo anualmente por conta do excesso de álcool.

Veja também

Operação Policial Operações policiais no RJ, SP e BA deixam 44 mortos desde sexta-feira