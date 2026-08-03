A- A+

Trânsito Volta às aulas: CTTU explica quais são os erros mais cometidos no trânsito durante o retorno escolar Operação Volta às Aulas promoveu a orientação para pais e responsáveis sobre os cuidados na mobilidade urbana

Com o fim das férias e o retorno das aulas nas escolas da rede particular do Recife, o trânsito da capital pernambucana também volta a ficar mais intenso a partir desta segunda-feira (3).

Para marcar o reinício do período letivo, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) promoveu a Operação Volta às Aulas nesta manhã para orientar os pais e responsáveis dos estudantes sobre os cuidados na mobilidade urbana.



No momento, participaram orientadores, agentes de trânsito, personagens da liga da CTTU e a capivara Mery Cristina.

Segundo a gestora de educação no trânsito da CTTU Michelle Souza, os principais erros cometidos são:

a formação de filas duplas,



paradas inadequadas sobre calçadas,



e o não uso de cinto de segurança, de bebê conforto e de assento de elevação para as crianças.



Para evitar essas infrações, é importante que as pessoas fiquem atentas e respeitem a sinalização presente nas vias para não causar sinistros de trânsito.



“Orientamos aos pais que evitem a formação de fila duplas, essas paradas inadequadas e que respeitem a faixa de pedestre quando o pedestre estiver passando. Muitos acabam passando sem ter esse respeito”, disse a gestora.





Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Personagens da Liga da CTTU participaram da Operação Volta às Aulas em frente ao Colégio Damas, nas Graças, na Zona Norte do Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Capivara Mery Cristina também esteve presente na Operação Volta às Aulas da CTTU. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Agentes da CTTU orientaram pais e responsáveis durante a Operação Volta às Aulas no Recife. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além disso, os responsáveis devem prestar atenção no limite de velocidade e no uso de cinto de segurança para os passageiros do banco de trás.

“Evitem o excesso de velocidade nas áreas escolares, façam o uso correto e devido das cadeirinhas, do assento e do uso do cinto de segurança”, completou Michelle.

Michelle Souza, gestora de educação no trânsito, deu dicas para evitar infrações no retorno das férias escolares. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Transporte escolar

A CTTU também reforçou a orientação sobre a verificação da regularidade dos transportes escolares, serviços que contribuem para a melhoria da mobilidade das cidades.



Também é necessário que o transporte esteja devidamente autorizado pela CTTU e contar com o selo do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), que comprova a aprovação na vistoria semestral.

É recomendado formalizar contrato com o prestador do serviço e manter os contatos do condutor e do auxiliar, de acordo com a autarquia.



“A gente orienta que os pais busquem referências com outros pais sobre os 'tios' e as 'tias' das vans, se eles são cadastrados pelo Detran e pelo órgão da CTTU, se o veículo está em em boas condições de uso, se há assento para todos os estudantes que vão estar dentro da van”, explicou Michelle Souza.

Veja também