RECIFE Prefeito anuncia, no retorno das aulas municipais, construção de oito novas creches no Recife Cerca de 95 mil alunos voltaram às salas de aula nesta sexta (3)

Cerca de 95 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife retornam às salas de aula nesta sexta-feira (3). No evento que marcou o início do ano letivo na capital pernambucana, o prefeito João Campos (PSB) anunciou que, nos próximos 30 dias, a cidade contará com oito construções simultâneas de creches.

Segundo o prefeito, as novas creches serão construídas na Ilha do Leite, na região central do Recife; na comunidade da Ilha de Deus, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul; no terreno do antigo Aeroclube, localizado no Pina, e em outras localidades. As unidades da Ilha de Deus e do Pina já estão em construção.

Para 2023, a prefeitura disponibilizou 8.689 vagas para a Educação Infantil, número que contempla creches e pré-escolas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os pais e responsáveis que realizaram matrículas em creches da rede municipal têm até esta sexta-feira (3) para confirmar o interesse nas vagas. Após essa data, será elaborada uma lista de espera.



A construção das novas creches é parte do programa “Infância na Creche”, lançado pela prefeitura do Recife em 2020. No lançamento da iniciativa, a gestão municipal anunciou que sete mil novas vagas em creches deveriam ser criadas até 2024. O programa, que prevê também a ampliação e a revitalização de novas unidades, deve movimentar em torno de R$150 milhões em investimentos.

Volta às aulas e revitalizações

O começo do ano letivo foi marcado pela entrega da requalificação da Escola Municipal Paroquial Cristo Rei, localizada no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife. A reforma da unidade, que atende mais de 250 crianças do ensino fundamental, faz parte do projeto Escola no Grau, da prefeitura municipal. Entre as melhorias, estão a instalação de novos equipamentos, a climatização das salas de aula e a construção de uma sala de recursos multifuncionais voltada para PCDs.

“Visitamos as salas, conversamos com professores, professoras e com a comunidade. A reforma era um desejo de muitos anos e hoje tornou-se realidade”, afirmou João Campos (PSB), prefeito do Recife. De acordo com o chefe do executivo municipal, outras 60 escolas do município passam por processos de requalificação e cerca de R$ 200 milhões serão destinados ao programa “Escola no Grau” até 2024.

“São escolas praticamente novas, elas recebem equipamentos novos, são construídos novos ambientes, todos climatizados” secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, sobre as revitalizações. Amancio destaca ainda que, além das requalificações, novas unidades estão em processo de construção.

A reforma na Escola Municipal Paroquial Cristo Rei foi aprovada pelo porteiro Roberto Madureira, 53, pai do aluno Vinícius, 10. “Como representante da comunidade, posso dizer que a escola mudou bastante. Meu filho está indo para o 5º ano e está aqui desde o 1º e sempre há o que melhorar, a começar pela valorização dos professores”, comentou.

Assim como o pai, Vinícius elogiou a revitalização e disse estar empolgado com a volta às aulas. “Vai ser um ano muito bom, com novos professores e novos colegas. A escola está linda”, disse.



