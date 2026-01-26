A- A+

PERNAMBUCO "Volta às Aulas": operação do Detran-PE incentiva boas práticas no trânsito Blitz educativa aconteceu em frente ao Colégio Santa Maria, em Boa Viagem

A volta às aulas das escolas particulares foi marcada pela execução da ‘Operação Volta às Aulas’, promovida pelo Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). O local escolhido foi a rua Padre Bernardinho Pessoa, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, em frente ao portão 1 do Colégio Santa Maria, que iniciou, nesta segunda-feira (26), as atividades do ano letivo.

Com animação e irreverência, os personagens da ‘Turma do Fom-Fom’ animaram pedestres e motoristas, ensinando as boas práticas no trânsito, a fim de evitar acidentes e formação de filas duplas nas vias da cidade.

Para otimizar o fluxo do trânsito, que era intenso, um agente da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também orientava os condutores.

Dicas para um trânsito legal e seguro



* Respeitar os limites de velocidade;

* Atenção redobrada a pedestres e ciclistas;

* Não estacionar em locais proibidos;

* Uso correto da faixa de pedestres e áreas de embarque;

* Orientação e supervisão dos estudantes.

A importância

Aurino Francisco Júnior, que é gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran-PE, considera que essa educação é fundamental para manter a qualidade de vida na cidade, impactando diretamente na vida das pessoas.





Segundo ele, uma nova blitz deve acontecer na próxima semana, que será marcada pelo retorno das aulas nas escolas públicas.

“A gente tenta fazer com que as pessoas reflitam, através da nossa mensagem, sobre as questões que são problemas no trânsito para que, voltando às aulas, os alunos tenham essa configuração e converse com os pais, tanto em casa como no trajeto ”, destacou.





Na foto, Aurino Francisco Júnior- gerente da escola pública de trânsito do Detran-PE. Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

“Estamos sempre nas escolas, tanto com essa situação lúdica com a ‘Turma do Fom-Fom’ ou com palestras, tanto aqui como no interior do estado”, complementou Aurino.

Aprovação do público

Para a analista de financeiro Rafaela Cecília, de 35 anos, essa iniciativa é bem-vinda para incentivar o respeito ao próximo e uma boa fluidez no trânsito do Recife.

“É muito importante um momento como esse, principalmente para a educação no trânsito e o respeito, a fim de que cada pessoa tenha o seu espaço. Isso também contribui para que esses alunos tenham um ano letivo maravilhoso. A educação no trânsito é muito importante”, comentou ela, que é mãe de Lucas Moura, de 8 anos e que é aluno do 4º ano fundamental no Colégio Santa Maria.



Na foto, Rafaela Cecília, 35, analista financeiro Lucas Moura, 8, 4º ano fundamental. Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

“Gostei da Turma do Fom-Fom. É importante aprender sobre educação no trânsito”, declarou o menino.

Raul Elvis, ator que dá vida ao personagem principal do grupo do Detran-PE, aconselha as pessoas a saírem de casa mais cedo, a fim de evitar atrasos e outros imprevistos que venham intervir na qualidade do trânsito.

“A dica do dia é que, não somente na volta às aulas, mas o ano inteiro, se programe para sair na hora certa, porque a sua buzina não vai fazer mágica ”, cravou.

