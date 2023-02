Volta às aulas: psicopedagoga dá dicas para um retorno escolar mais produtivo para as crianças

A- A+

Algumas escolas já voltaram, outras, em breve, mas o que se sabe é que esse processo requer adaptação para os alunos, principalmente quando são crianças. Essa mudança que ocorre na rotina durante as férias, implica não só a vida dos estudantes, mas também dos pais e responsáveis que são peças fundamentais nesse momento.

Para que o retorno à rotina escolar aconteça de forma gradual e menos cansativa, é preciso que sejam implementadas algumas ações. A psicopedagoga e orientadora educacional Andréa Santos, que atua na Escola Conecta, no Recife, explica que, em geral, os alunos das séries iniciais são os que mais precisam de atenção e participação de todos os entes envolvidos. Isso porque existe uma ansiedade e medo em um ambiente novo, com novas pessoas e atividades.

“O significado de volta às aulas para estudantes é retornar à rotina. Isso requer dos pais e responsáveis que coloquem rotina nas crianças, principalmente para que os horários estejam estabelecidos e organizados, e assim, o processo de adaptação aconteça o mais rápido possível”, afirma Andréa.

Psicopedagoga e orientadora educacional, Andréa Santos | Foto: Divulgação

A elaboração de um cronograma de atividades junto às crianças, que mescle as atividades pedagógicas já agendadas, com as de lazer e domésticas, também é uma excelente estratégia para prepará-las para o início do ano letivo. “É importante que esse cronograma seja feito em parceria com os pequenos e, se for feito de forma física, que seja em uma agenda ou quadro de organização, por exemplo, para que o momento seja ainda mais prazeroso e divertido”, conta a psicopedagoga.

Outra dica importante dada pela profissional é a importância de um sono de qualidade. “Não tem como falar sobre aprendizado e não destacar a necessidade de dormir bem. Delimitar o período de sono, de pelo menos oito horas, vai influenciar o processo de aprendizagem e até mesmo na capacidade de interação e socialização com os novos colegas de classe”, destaca Andréa, acrescentando que evitar o uso de telas no tempo que antecede a hora de dormir também determina a qualidade do sono e pode ser proveitoso para leituras, conversas ou contações de histórias, que também ajudam no processo criativo.

A relação dos pais e responsáveis com a equipe pedagógica da escola nas primeiras semanas é outro ponto fundamental para entender quais os assuntos e matérias em que os alunos possuem mais dificuldades ou se destacam. “É no começo do ano letivo que serão determinadas as mudanças e ajustes necessários para que o aluno possa ter o maior índice de aproveitamento dos conteúdos e desempenho escolar”, acrescenta.

A psicopedagoga enfatiza também que preparar as crianças para esse retorno se dá com boas conversas. “É importante que os pais expliquem em detalhes e de forma clara todo o processo. Falem sobre quais disciplinas irão estudar, matérias e livros, por exemplo. Expliquem também sobre a escola, os horários e procure saber quais os medos e inseguranças os pequenos estão sentindo”, finaliza Andréa Santos.

